被派到印度出差　工程師怒離職！全場見薪資秒懂：不如留在台灣

▲一聽到要去印度出差秒提職離。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

工作中難免會遇到需要到外地出差的時候，一名網友表示，好友是工程師，最近因業務需求要到印度出差，但當初面試時沒說要出差，於是好友決定要離職，放棄月薪59K的工作。對此，網友直呼「去印度6萬不到，還沒額外加給，誰要去？」「問就是給不夠多」。

有網友在PTT發文，「印度出差真的很可怕？朋友想離職」，好友是設備供應商的工程師，因為業務需求，被公司通知要前往印度孟買出差，「但當時面試說不用特別出差」，朋友聽完後表示想離職。原PO忍不住驚呼「印度真的有這麼可怕嗎？更何況當地也沒有戰爭之類的，甚至願意放棄5萬9000元的月薪」。

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貼文曝光，網友認為薪資給太少，「去印度出差才5萬9，太慘了」、「59000就要出差到印度？真爛」、「給100萬一堆人搶去」、「去印度59K，離職是對的」、「59000離職是對的，95000就不一樣了」、「5萬9美金可以考慮」、「台幣的話乾脆在台灣做」、「月薪5萬9去印度也太廉價了」。

有網友點出，印度的環境衛生狀況真的很崩潰，「連刷牙漱口都要用礦泉水的地方」、「台幣這點錢看腸胃科都不夠」、「我出差一個月拉了20天」、「食物很可怕，我主管出差一周掉5公斤」、「去過印度視察供應商，一周吃住都是在飯店裡面，我跟同事沒人敢出去」、「出差過的同事說問題是水」、「之前有去出差 大概就公司和飯店跑，買瓶裝水，東西別亂吃，空氣不好，其他沒有什麼太大問題」。