散熱股雙鴻飆漲提前開獎！4月獲利年增1倍　累計EPS賺6.33元

▲櫃買中心。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

逼近千金股價的雙鴻（3324）28日盤中飆923元新高，坐上900元大關，因近期股價量達公告注意資訊標準，被列入「注意股」，同時也應櫃買中心要求公布營運資訊，自結4月稅後淨利1.61億元，年增118%，每股淨利（EPS）為1.82元。

雙鴻上周五（24日）股東會釋出利多，在布局水冷散熱應用，將有機會在今年、明年展現出爆發力，法人也預估明年業績可望翻倍成長，激勵雙鴻股價本周正式突破900元大關，28日飆到923元高價，續創歷史新高，終場收在904元。

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不過，雙鴻近期股價量達公告注意資訊標準，已被列入「注意股」。根據櫃買中心27日資訊，雙鴻最近90個營業日起迄2個營業日的最後成交價漲幅達177.65%，最近6個營業日起迄2個營業日的最後成交價「價差達新台幣99元」，被列入注意股。

此外，櫃買中心28日再要求雙鴻提前公布獲利資訊，讓投資人進一步了解。根據雙鴻營運狀況，雙鴻今年4月營收12.16億元，年增41%，創同期新高紀錄；稅後淨利1.61億元，年增118%，EPS為1.82元。

另觀察雙鴻今年第一季營運，營收31.52億元，年減4%；稅後淨利4.04億元，年增46%，EPS為4.51元。累計前4個月營收43.68億元，年增5.44%，續寫同期新高；稅後淨利5.65億元，EPS達6.33元。

▲雙鴻董事長林育申。（圖／記者楊絡懸攝）

事實上，在各界關注輝達「超級運算怪物」晶片GB200的發展進度時，周邊供應商也受到矚目，其中，「水冷散熱」更成為AI關鍵字，外資看好雙鴻前景，紛紛喊出「買進」，甚至樂觀預估雙鴻目標價將高達1,146元。

輝達執行長黃仁勳曾說，輝達下一代AI伺服器，將採用液冷（liquid-cooled）散熱技術。這意味著，當AI伺服器蓬勃發展，水冷板需求也跟著爆發，伺服器散熱產業迎來高光時刻，推使散熱廠加速擴產。

據了解，筆電散熱為主的雙鴻，目前水冷散熱占營收比重仍小，不過陸續開始有AI伺服器相關的研發案，接下來將逐步出現相關營收，預期今年下半年有機會從研發專案逐漸轉為訂單，推升營收占比5%至10%，可望明年占營收20%至30%。