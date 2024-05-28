開發金法說／總座楊文鈞首曝「One KGI」策略　一季比一季好

▲中華開發金控總部（圖／記者許凱彰攝）

記者陳瑩欣／台北報導

開發金（2883）今（28）日法說，公告2024 年第一季稅後淨利達82.14 億元，年成長 134%，淨值較 2023 年底增加約 280 億元，開發金控總經理楊文鈞表示，今年「先蹲後跳、一季比一季好」。

子公司凱基人壽總經理郭瑜玲指出，2023年底隱含價值（EV）年增15.03%，上升至4,277億元，有效契約價值較2022年成長3.91%，為3,160億元，受惠股票未實現利益回升，調整後淨值大幅成長31.3%、為1,695億元，以開發金控流通股數換算的每股EV為25.5元。

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郭瑜玲表示，凱基人壽不會因為要追求股利而增加投資，未來選股標的會同步考慮資本利得和股利收益。她強調「不會為了想要多一些股利，而去多買一些股票。」

而擁有「債券天后」封號的郭瑜玲也觀察，2023年，市場利率來到高點後，固定收益上揚有限，會維持去年相當部位。

凱基人壽規劃，未來壽險業務員比重要從42％提高到60％，3年內CSM（因為提供保險服務而產生的收益目標）要有雙位數成長。

郭瑜玲今日在法說會中公布凱基人壽2023年底隱含價值（Embedded Value）達4277億元，調整後淨值較2022年成長31.3％，換算可對金控貢獻每股隱含價值為25.5元。

凱基人壽首季股票部位在1817億元，占整體資金比重為7.9%，投資報酬率為11.91%，較2023年底的1628億元，部位增加了189億元，幾乎有一成以上的成長率。