泰山改選「詹家第三代僅剩1人」　董座劉偉龍樂看今年獲利

▲泰山董事長劉偉龍。（圖／泰山提供）



記者廖婕妤／台北報導

泰山（1218）28日召開股東會，會中順利改選9名董事及獨立董事，其中詹家勢力僅靠攏公司派的前副董、詹家第三代詹晉嘉當選，其餘都是龍邦人馬拿下，也代表詹景超人馬全數被清除；展望今年，董事長劉偉龍樂觀「旺季更旺，淡季不淡」，看好今年有很大獲利空間，公司賺錢就會大方回饋給股東。

劉偉龍表示，從新團隊接手後積極進行組織改造，成立各事業群、延攬人才全面回歸專業經營。借重集團幕僚長蘇守斌之前的豐富經驗，與原團隊總經理蔡政達的整合，建造出新的管理團隊來改善主導各項內部的經營效益。

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劉偉龍指出，從去年Q3新經營團隊接手以來，每季都有正向獲利，營收相較同期都有顯著增長；關於2023年現金股利分派案，期初未分配盈餘53.4億元為2022年處分全家便利商店股權收益，因法律效力仍待商榷，故本年度不配發股利。

展望今年Q2至下半年，劉偉龍認為「旺季更旺，淡季不淡」，只要專注本業，相信今年有很大獲利空間，公司賺錢，明年也將反映在股利上大方回饋給股東。而人才到位後，新經營團隊第二步要全面展開策略規劃，聚焦於核心品類的經營，全面精耕通路、客戶，持續提升內部的經營管理，強化研發、供應鏈的效能，持續開發優質產品。

泰山此次股東會順利改選董事，當選名單分別為劉偉龍、韓泰生、劉煌基、邵明斌、王燕軍、詹晉嘉（以上皆為保勝投資股份有限公司代表人）6位董事，以及王財安、胡義福、陳威宇3位獨立董事，並於會後召開董事會，推選劉偉龍為董事長。