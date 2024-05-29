震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

▲吳東進近來在市場找金主當外援，搶救新光金。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

520賴政府才上台，國內金融圈受矚目的台新金和新光金合併案竟殺出程咬金。本刊獨家掌握消息，新光吳家老大、新光金創辦人吳東進在市場祕找外援，「吳東進暗中找上國泰金、富邦金和中信金，提出合併新光金的建議，國泰、富邦雙蔡均婉拒，但中信卻表達興趣。」知情人士透露。據悉，中信金內部已在評估合併案，五月中重返中信金董事會的辜仲諒是否藉此大展身手？若中信金、新光金合併案成形，勢必牽動國內金融版圖變化。

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上週二，久未公開露面的新光吳家老大、新光金創辦人吳東進，在新光醫院親自接待，來台參加賴清德總統520就職大典帛的琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）一行做健檢，並參觀新光醫院即將落成的正子電腦斷層掃描儀。吳東進沒有因先前新光金重啟和台新金合併一事干擾，心情相當好。

不過就在外界以為，新光金、台新金合併案好事將近，卻半路殺出程咬金。本刊調查，吳東進近來心情大好的關鍵是他尋找外援有望，「東進董（吳東進）先前在市場積極尋找金主，希望能引進外援，一口氣解決新壽增資、新光金和台新金合併案二大難題。」知情人士透露。

據悉，吳東進這次找外援非常保密，「東進董希望能一擊中的，私下探詢過國泰蔡家、富邦蔡家和中信辜家意願，國泰和富邦皆表態，除了不願介入吳家紛爭外，另個關鍵就是認為併購新光金，對國泰金、富邦金沒有加分。」知情人士表示。

相對國泰、富邦婉拒，中信金則是持不排斥的態度，知情人士指出，雙方人馬曾經碰面談合作，「與會人士表示東進董抱怨，老三（吳東亮）對新壽增資案以拖待變，眼見新壽RBC已連續2期不到200％，已被金管會開罰，仍不積極處理…他從未反對新光金、台新金合併，但老三態度卻曖昧不明，合併案也不加速，他擔心新光金未來，希望中信金能出手幫忙。」

據悉，中信金和新光金代表會面後，該案已進入中信金內部評估階段。親近辜仲諒人士直言：「中信金在市場上已悶太久，對中信金而言，這是一手進可攻、退可守的好棋。」



回應

針對吳東進尋求外援，找上國泰金、富邦金、中信金，解決新壽增資、新光金和台新金合併案二大困境，國泰金、富邦金對此表示，針對市場傳聞不予評論。中信金表示，本公司針對市場個案傳聞一概不予評論。新光金表示，毫不知情，無從評論。

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