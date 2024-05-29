老公驟逝沒留遺囑！婆婆逼她「放棄繼承」：那是我花錢養大的兒子

▲原PO遇到貪婪的婆婆。（示意圖／視覺中國CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

配偶過世後，另一半通常可以拿到大部分遺產。但一名人妻哀怨表示，老公前陣子不幸過世，婆婆竟要求她拋棄繼承，還貪心掠奪所有錢財，因為「那是她花錢養大的兒子」，讓人妻覺得很傻眼，最後忍無可忍，決定一切用法律來解決。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，40多歲的老公在今年初突然離開，來不及立下遺囑，因為她沒有申請夫妻財產分配權，所以要和婆婆平分遺產。沒想到婆婆卻想拿走所有的遺產，要求她放棄繼承。雖然她沒有答應，但心想自己還有在賺錢，於是保留自己的錢之後，把老公投資的股票、存款全都給了婆婆。

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沒想到這樣還不夠，婆婆還要老公的勞保津貼、死亡津貼，每個月1萬多元的勞保金也都轉給婆婆，但對方仍舊不滿足，又討要老公生前最後一筆20萬醫療刷卡費。原PO終於無法忍受拒絕，沒想到婆婆卻衝到房間，要求剖開她和老公一起存的豬公，認定「那是她花錢養大的兒子，離開了所有的錢都該歸她」。

看到婆婆行徑越來越過分，原PO才驚覺自己退讓太多，在那個家已經沒辦法繼續過下去，最後她還是把那筆20萬費用給婆婆，但從此當作沒有那個婆婆，也不需要再對其負責，以後扯到錢的問題，一切都用法律來解決。

網友紛紛表示，「既然妳老公已經不在了，那妳也趕緊離開她，她又不是妳親媽」、「既然她錢都拿走了，千萬不要住在一起了、也不要見面了，不然以後她老了還要賴著妳」、「真的不要心軟，吃虧的都是自己」、「趕快離開去過自己的新生活」、「最好是完全斷了跟她的聯繫，被她說自私也好，不要被她情緒勒索，你自己的界線要堅守好」。