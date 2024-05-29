ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

ETF eNotice全面啟動　eNotice使用再創新高

▲▼集保結算所,eNotice,ETF,收益分配發放電子通知。（圖／業者提供）

▲集保結算所股務事務電子通知（eNotice）新服務－ETF收益分配電子通知服務已於今年3月15日上線。

圖、文／臺灣集中保管結算所提供

集保結算所股務事務電子通知（eNotice）新服務－ETF收益分配電子通知服務於今（113）年3月15日上線，迄今不到3個月，在投信業者的支持下，全數有發放收益分配之ETF計160檔均已納入eNotice服務範圍。

繼今年4月群益台灣精選高息（00919）等22檔ETF率先使用eNotice，總計發送近14萬筆收益分配發放電子通知予投資人後，目前受益人數最多的台股ETF－國泰永續高股息（00878）亦將於6月採用eNotice進行季配息通知；經統計00878申請eNotice之人數高達16萬人，創eNotice上線以來單檔ETF申請人數之新高紀錄，成效卓越。

為呼應我國2050年淨零排放目標，並提供便利之數位化服務，集保結算所於去（112）年6月推出eNotice平台，並於今年3月擴大納入ETF收益分配電子通知服務，目前整體之申請使用總人數已接近60萬人，並已發送60檔ETF、逾22萬筆電子通知。另從投資人同意使用eNotice之比例來看，已發送之ETF電子通知中，以新光美債1-3（00831B）、中信EM主權債0-5（00849B）及中信ESG投資級債（00883B）等三檔ETF最高，同意比例均超過三成。

集保結算所協理黃蓁蓁表示，隨全球永續發展潮流及數位化服務之市場需求，集保結算所eNotice服務提供市場雙贏之解決方案。發行公司得透過eNotice展現企業ESG積極作為、節省紙本印製與寄送成本，並提升股務作業效率；投資人亦得藉由eNotice服務，一站式查看採用eNotice之發行公司、投信公司所發放之股利及ETF收益分配金額，同時為綠色永續盡一分心力。

集保結算所長期致力臺灣資本市場之股務發展，共計推出股東會電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）及eNotice等多元服務，打造全方位之股務數位服務生態系。隨著股東會及股利除權息旺季到來，歡迎投資人多加使用股東e服務，實踐股東行動主義，響應淨零碳排新未來。更多服務詳情請參閱股東e服務網站。

https://stockservices.tdcc.com.tw/

關鍵字： 集保結算所eNoticeETF收益分配發放電子通知

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

遭00940剔除！佳世達陳其宏：成績回到該有表現　ETF會再找回來

遭00940剔除！佳世達陳其宏：成績回到該有表現　ETF會再找回來

「月月配巨嬰ETF」元大臺灣價值高息ETF（00940）日前調整成分股，其中，佳世達（2352）被剔除名單，被市場視為賣壓導致股價不見起色。對此，佳世達董事長陳其宏29日表示，ETF選股是很合理的事，「我們只要把公司本業做好，自己成績回到該有的表現，相信ETF會把我們再找回來。」

2024-05-29 15:58
黃仁勳美食+1！現身松山區「王記府城肉粽」　粉絲擠爆現場

黃仁勳美食+1！現身松山區「王記府城肉粽」　粉絲擠爆現場

外號「行走的3兆男」、輝達創辦人黃仁勳在台北市各大餐廳出沒引發粉絲追隨，今（29）日有民眾在台北市松山區「王記府城肉粽」直擊黃仁勳進店用餐，餐後還大方與粉絲互動，在店門口簽名，引起大批人潮湧入。

2024-05-29 15:13
黃仁勳台北美食圖鑑出爐！「3兆男」吃紅12家餐廳　網：要排隊了

黃仁勳台北美食圖鑑出爐！「3兆男」吃紅12家餐廳　網：要排隊了

擁有「3兆男」封號的輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳將於本周日（6月2日）在台灣大學綜合體育館進行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，會前媒體捕捉「野生3兆男」在各地吃透透的身影，資深媒體人吳佳晉更在臉書粉絲團「晉聊些五四三」整理出12家黃仁勳吃過爆紅餐廳，引發討論。

2024-05-29 11:07
「大排長榮」盛況再現！長榮航股東會紀念品換領潮噴至信義路口

「大排長榮」盛況再現！長榮航股東會紀念品換領潮噴至信義路口

長榮航（2618）今日舉行股東會，這次股東會紀念品送出「陶瓷保溫杯墊禮盒組」，一早就吸引上百名股東前來排隊領取，排隊人潮從B1一路排到1樓、再延伸到仁愛路及信義路口，相當熱絡。

2024-05-29 09:59
新光金購併增買家股價漲近2%　傳中信金爭娶「公司不評論」

新光金購併增買家股價漲近2%　傳中信金爭娶「公司不評論」

金融股漲多回檔，惟新光金（2888）、三商壽（2867）今（29）日各擁題材，在類股中逆勢走強。三商壽漲逾3%至7.57元，新光金則漲近2%至9.17元。

2024-05-29 09:31
連13周創高！台股ETF受益人835萬人　00946、00878、00929人氣旺

連13周創高！台股ETF受益人835萬人　00946、00878、00929人氣旺

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加27968人，來到835萬人為連續13周創新高，進一步統計，去年底台股ETF受益人僅6070728人，目前已來到8350347人，增加了2279619人；而今年來61檔台股ETF含息報酬率平均上漲17.11%的好表現，也讓投資人趨之若鶩。

2024-05-29 09:37
AI大趨勢來臨！佳世達已布局「多元AI應用」　看下半年景氣回溫

AI大趨勢來臨！佳世達已布局「多元AI應用」　看下半年景氣回溫

佳世達（2352）董事長陳其宏29日表示，去年是辛苦的一年，而今年第一季則延續去年的情形成營運谷底，不過，目前看到訂單能見度有所提升，低點已過，第二季起逐季回溫，下半年將有明顯的回升。

2024-05-29 13:46
蚵仔麵線必考題　新科主計長秒答「小碗55元、大碗65元」

蚵仔麵線必考題　新科主計長秒答「小碗55元、大碗65元」

新任主計長陳淑姿今（29）日立法院業務報告，面對立委賴惠員詢問「台北一碗蚵仔麵線多少錢？」陳淑姿秒答「有分大小碗，小碗55元、大碗65元」她補充，自己去士林夜市有特別詢問。

2024-05-29 12:54
長榮航小股東嫌配息1.8元太少　董座：已盡最大努力

長榮航小股東嫌配息1.8元太少　董座：已盡最大努力

長榮航空（2618）今（29）日召開股東會，有小股東認為去年每股賺4.01元、只配息1.8元太少，對此，董事長林寶水解釋，航空事業機隊、設備方面購置成本要投入金額較大，配發1.8元已經很高、將近百億元現金，盡了最大的意願，將來努力經營，發出讓股東更滿意的現金股利。

2024-05-29 10:20
抽中有望現賺4.4萬　巨漢30日開放申購

抽中有望現賺4.4萬　巨漢30日開放申購

無塵室系統工程廠商巨漢系統科技（6903）初次上櫃普通股股票承銷案，本次辦理公開申購的承銷價格為151元，公開申購張數1,193張，公開申購期間為5月30日至6月3日，並於6月5日公開抽籤，預計於6月中旬掛牌上櫃，若以28日收盤價195元計算，抽中一張有望現賺4.4萬元。

2024-05-29 00:05

讀者迴響

熱門新聞

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

「大排長榮」再現！長榮航股東會紀念品換領潮噴至信義路口

黃仁勳美食+1！現身松山區「王記府城肉粽」　粉絲擠爆現場

弟弟派瓦解20個月　張國明與鄭深池仍是星宇第三、第四大股東

快訊／大樂透頭獎1注獨得！　彩券行爆「高人剛指點改風水竟開運」

尪驟逝沒留遺囑！婆婆逼她「放棄繼承」：是我花錢養大的

黃仁勳台北美食圖鑑出爐！網笑：要排隊了

綜所稅地雷！國稅局爆民眾列舉醫藥費未扣保險給付　報錯逾百萬

抽中有望現賺4.4萬　巨漢30日開放申購

三星電子工會宣布首度罷工　恐衝擊半導體供應鏈

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366