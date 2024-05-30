「AI將成為必需品！」緯創林憲銘：今年AI產品獲利有機會拚過半

▲緯創舉行2024股東常會，由董事長林憲銘（中）親自主持。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工大廠緯創（3231）30日舉行股東常會，由董事長林憲銘親自主持，並釋出最新展望。談到AI趨勢，林憲銘表示，未來幾年AI將成為必需品，目前看好伺服器表現將超乎預期、也超前整體市場，「客戶超前，我們就超前」；就緯創現階段來說，雖然伺服器占營收過半仍需要時間，但今年「伺服器+AI產品」的獲利表現將有機會看到過半。

對於科技界大咖陸續來到台灣談AI、參加下周即將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），林憲銘說，他發現外界都給予這些大咖一些如AI教父的「名頭」，這意味著，AI產業有著很大的影響力，是蓬勃發展的產業，台灣很熱鬧、正處在大趨勢下的熱點，很多人都在關心AI技術、產品及相關合作。

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林憲銘表示，事實上，緯創經營團隊也和這些大咖保持密切聯繫，他也相信未來幾年「AI將成為必需品」，只是現階段才正逐步開始，如何駕馭AI、善用AI，是公司能否成功的關鍵；未來緯創也將持續朝AI領域發展，共同探討合作、經營方式，找出對公司、對客戶最有利的方案。

另外，針對股東提問，緯創如何增加AI產品的效益並改善耗電？林憲銘說，緯創做了很多事情，但涉及營業祕密無法公開透露，不過AI複雜度及耗電確實很大，緯創也正努力改善這類問題。

林憲銘表示，緯創今年在輝達（NVIDIA）美國GTC技術大會上，也釋出最新影片，突顯智慧化與數位先進技術，將有正面效應。

據了解，各界都在關注緯創今年是否將成為AI伺服器晶片的「大贏家」，尤其緯創目前手握輝達CoWoS晶片基板大單，另在AI伺服器產線下，也取得H100伺服器、B100基板等訂單；此外，美系外資也透露緯創已接到Hopper系列繪圖處理器（GPU）產品急單，預計在未來幾個月可以看出成長動能。

緯創2023全年營收為8,670.57億元，年減11.94%；毛利率7.96%，年增0.88個百分點，寫歷史新高；營業利益率3.16%，年增0.37個百分點，也寫新高紀錄；歸屬母公司稅後淨利114.72億元，年增2.77%，為歷年次高紀錄，每股淨利（EPS）4.08元。

股東會上也決議通過每股配發2.6元現金股利，配發率63.73%，如果以5月29日收盤價116元計算，現金殖利率約2.24%。林憲銘說，緯創配發率維持6成以上，不過今年股價較高，導致殖利率看起來較低。