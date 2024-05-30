ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

先探／謝金河：台股走過少林十八銅人陣

圖／先探投資週刊 提供

文／謝金河

經過關鍵的五二○，台灣的天空利空不斷，先是總統賴清德在就職典禮中提出兩岸的不互隸屬關係，這個說法得到台灣民眾逾七成的認同，卻引爆北京當局的玻璃心，中共發起為期兩天的軍演，全球報紙頭條都注意這則消息，尤其是日本格外重視這件事，各大媒體都以最廣泛的版面處理這則新聞。

演習這一周，台股與中港股市卻拉出不同的格局，台灣的加權指數單周大漲三○六．八七，櫃買指數上漲三．二九，反觀中港股市都出現下跌，上海股市下跌六八．二八，跌幅二．○七％，深圳成分指數下跌二．七三％，滬深三○○下跌二．○六％，香港國企指數下跌四．七五％，恆生指數大跌九四四．六七，跌幅四．八三％，這場軍演沒有嚇到台灣的股市投資人，反而是香港股市跌最慘，這個現象也引來中國小粉紅的討論。

另一個是台灣的立法院，藍白聯手，由傅崑萁、黃國昌領銜，挾多數暴力通過立法院擴權五法，台北街頭又出現民眾抗爭，五月二十日、二十八日都有民眾上街抗議多數暴力及惡法，這場儼如二○一四年太陽花抗爭事件的翻版，沒有像當年民眾攻占立法院那麼壯大，但數萬民眾自動自發上街頭，已成另一種新民意，這個事件中，本來是民眾黨扮演關鍵少數的絕佳機會，但整個黨被黃國昌一人綁架，民眾黨成了國民黨附隨組織，不小心會有走向小泡沫化的疑慮，未來國會仍將是多事之秋，大家對國會的紛亂可能要有心理準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

可能輪到企業人士表態

第三個衝擊人心的是五月天被迫表態，演藝人員大咖被要求選邊站，贊成統一、反台獨，五月天在台灣擁有廣大的粉絲，這回等於是他們告別台灣，走向中國市場，這當然會給台灣的粉絲帶來錯愕，這場演藝人員的被迫表態，未來可能也會輪到企業人士表態，其實這正是自由民主與集權獨裁的分際，在自由體制下，沒有人會逼你表態，但是在集權專制下，你沒有不表態的自由，從歷史角度來看，當選邊與人類價值背離的時候，選錯邊必定會付出代價，五月天得到中國市場，很可能錯失台灣市場的票房，這也是無奈選擇，而台灣民眾看到藝人選邊也逐漸習慣了。

台灣上市公司最早選邊的是二○一二年總統大選前夕，宏達電董事長王雪紅透過電視轉播，承認九二共識，說世界上只有一個中國，這個時候宏達電股價正好漲到一三○○元，但這十幾年來，宏達電從此再也沒有站起來。另一個是喜歡站出來批評政府的是台玻林伯豐，在九○年代，台玻一向以不借錢、績優公司著稱，股價在一九八九年一度到一八八元，那年ＥＰＳ五．四元，如今負債逾四○○億，業績陷入虧損。另一個喜歡批評台灣的鄉林股價從一二四元跌到票面附近，這些年在中國賠大錢，台灣的鄉林也連續進入第四年的虧損。這也是我常說的「吃果子拜樹頭」的觀念，台灣是我們生於斯、長於斯的地方，台灣好，你的子子孫孫也會好！台灣不好，你的子孫也會跟著顛沛流離，這些年，台灣各方面的表現很不容易，我們珍惜她都來不及，居然有人用腳踢她，用刀子捅她，這是令人傷心錯愕的事。

資金回流與ＡＩ革命

五月在「Sell in May」聲中，台股表現出類拔萃，到五月二十八日為止，加權指數已大漲一七三七，漲幅達八．六四％，櫃買指數上漲四．三六％，相較於深圳成分指數下跌二．○五％，上證小漲○．一五％，台股漲幅略勝Nasdaq，只輸給Nvidia領銜的費城半導體指數十二．七％。

台股從去年以來表現可圈可點，今年在五二○之後，加權指數漲到二一九六七，這是非常不可思議的事，過去台股面臨萬點關卡制約長達三十年，這次面臨兩萬關卡大考驗，指數居然如履平地一般，令人感到不可思議，這當中有兩個關鍵助力，一個是資金回流的力道，先前我們提及在二○一九年之前，台灣的銀行存款年增一．五兆，二○二○年之後，年增三．四兆，最大原因是過去台灣人賺錢會把錢匯到中國，有的投資，有的置產，有的炒股，如今這些資金不但不進中國，還快速回流，這次錢潮回流速度及總量都是歷史之最，因此，即便五二○之後，大家看到三個空前大利空罩頂，台股仍然昂首向前行。

台股奮勇挺進，資金的力量是很重要的源頭，但真正基本面的力量來自這次ＡＩ帶來的產業革命。時序又到了五月二十七日這一天，去年這一天，大家看到黃仁勳去向台大畢業生演講，從這一天起，ＡＩ成了大家朗朗上口的投資名詞，二二年底，Nvidia分割後，股價只有一○八．一三美元，到了二三年五月，Nvidia從三○○美元左右出發，任誰也沒有想到在短短一年之中，Nvidia股價出現這麼巨大變化。

到今年五月二十八日為止，Nvidia已經大漲到一一四九．三七美元，市值快步跑到二．八○二兆美元，看起來很快就要追上蘋果，這是難以想 像 的巨大變化，也是一場浩大的ＡＩ革命！Nvidia帶動整個半導體產業，台積電是全球快速運算晶片的最重要後勤司令，這回ＡＤＲ股價漲到一六○．六六美元，市值達八二九九億美元，穩居世界前十大，台灣的台積電也以二二．五三兆穩居龍頭，台股也在台積電不斷加溫中，市值逼近七○兆台幣大關。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2302期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

黃仁勳攜手30年台灣合作夥伴　喊「AI技術進入新時代」

黃仁勳攜手30年台灣合作夥伴　喊「AI技術進入新時代」

輝達創辦人黃仁勳今（30）晚於台北市松山區宴請AI供應鏈重要合作夥伴，不過餐敘進行到一半，親切的他再度走出來和媒體記者打招呼。他強調，今日共同出席的人「都是我的朋友們。」黃仁勳說，台灣科技業CEO們都在全球名列前茅，這些大佬一直是他近30年的合作夥伴，「我們正在進入一個稱為人工智慧（AI）的技術，擴展新時代。」

2024-05-30 20:26
黃仁勳嗨喊「永遠投資台灣」　座上賓集滿AI供應鏈

黃仁勳嗨喊「永遠投資台灣」　座上賓集滿AI供應鏈

輝達創辦人黃仁勳今（30）日作東，請鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等人在台北市松山區「磚窯古早味」用餐，科技圈爭相研究與會人員名單後驚呼「根根AI供應鏈頭兒到齊！」黃仁勳接受堵訪時強調「I always Invest in Taiwan」（永遠投資台灣），讓大家見識他熱情的一面。

2024-05-30 19:39
黃仁勳作東！　邀請科技大老劉揚偉、林百里、施崇棠晚餐

黃仁勳作東！　邀請科技大老劉揚偉、林百里、施崇棠晚餐

輝達創辦人黃仁勳今（30）日作東，請鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠等人在台北市松山區「磚窯古早味」用餐，黃仁勳接受堵訪時強調「I Always Invest in Taiwan」（永遠投資台灣），並強調各國都應該發展AI，粉絲與大批媒體爭相到場相迎。

2024-05-30 19:04
約黃仁勳逛夜市？　緯創林憲銘：台北不熟「回台南可以帶他逛」

約黃仁勳逛夜市？　緯創林憲銘：台北不熟「回台南可以帶他逛」

對於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台與科技界大老會面、聚餐逛夜市，緯創（3231）經營團隊是否也有相關聚會，緯創董事長林憲銘30日笑說，「逛夜市不是我的專長，台北我也不熟，但如果回台南的話，我可以帶他逛。」

2024-05-30 12:00
股東憂地緣政治影響聯電中國營運　總座王石：彈性產能影響不大

股東憂地緣政治影響聯電中國營運　總座王石：彈性產能影響不大

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，針對股東關心地緣政治是否影響聯電在中國業務，總經理王石解釋，聯電目前在中、台、日以及美國都有產能，產能可以彈性調配，因此影響不大，至於美對中提高關稅影響，王石則表示，持續觀察研擬中，目前以產品組合調整因應。

2024-05-30 09:56
「AI將成為必需品！」緯創林憲銘：今年AI產品獲利有機會拚過半

「AI將成為必需品！」緯創林憲銘：今年AI產品獲利有機會拚過半

代工大廠緯創（3231）30日舉行股東常會，由董事長林憲銘親自主持，並釋出最新展望。談到AI趨勢，林憲銘表示，未來幾年AI將成為必需品，目前看好伺服器表現將超乎預期、也超前整體市場，「客戶超前，我們就超前」；就緯創現階段來說，雖然伺服器占營收過半仍需要時間，但今年「伺服器+AI產品」的獲利表現將有機會看到過半。

2024-05-30 10:57
AMD向三星下單　陸行之曝「蘇媽」想威脅台積電

AMD向三星下單　陸行之曝「蘇媽」想威脅台積電

台積電（2330）前十大客戶超微（AMD）爆出轉向南韓三星下單，半導體分析師陸行之指出，初看到消息「覺得韓媒扯蛋」，但後來發現AMD董事長蘇姿丰（蘇媽）暗示採用三星3奈米產品，陸行之直言「先找三星撐著，再來用此要脅請台積電加產能，這應該是蘇媽的想法」，不過陸行之認為AMD的策略需要承擔三星良率、耗能的風險。

2024-05-30 09:51
航海王抗跌！陽明、萬海處置中頻創波段新高　市場期待除息題材

航海王抗跌！陽明、萬海處置中頻創波段新高　市場期待除息題材

台股今（30）日拉回，但航運股表現相對抗跌，陽明（2609）、萬海（2615）相繼在明（31）日跟下周一（6月3日）解除處置，惟此2家不僅處置期間股價創下波段高點，緊接迎來萬海率先在6月中除息， 市場看好貨櫃三雄除息前表現。

2024-05-30 11:46
直擊／聯電股東搶翻天！紀念品見「車龍」排隊潮　得來速領貨

直擊／聯電股東搶翻天！紀念品見「車龍」排隊潮　得來速領貨

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，今年聯電的股東會紀念品是人氣爆棚的的「咖波永續隨行杯」，聯電今年也和去年一樣，在廠區外安排「汽機車股東紀念品領取得來速」，今日一大早還不到八點，在聯電廠區外，就已經出現排隊潮，不過想從得來速領取，必須要持股超過千股，零股股東就必須要簽到開會才能領取。

2024-05-30 08:35
材料 - KY股東會意外提高下半年股利1元　全年上看13元

材料 - KY股東會意外提高下半年股利1元　全年上看13元

材料 - KY（4763）今 （30） 日召開股東會，除通過去（2023）年財報外，意外的是公司提出股利修正案也通過，對 2023 年下半年股利增加配發股票股利 1 元，即下半年股利每股配發 6.5 元股息及 1.5 元股票股利，也就是股利由原本7元提高至8元。

2024-05-30 11:54

讀者迴響

熱門新聞

月薪官方認證！開飛機31萬最賺　3慘業低於30K

大摩點名7個股搭上輝達成長　三台廠股價「還有5成上漲空間」

直擊／聯電股東搶翻天！　紀念品見「車龍」排隊潮

黃仁勳帶張忠謀、林百里續攤寧夏夜市

抱了1年「賣掉就起飛」　反指標女神喊虧炸

黃仁勳作東！　邀請科技大老劉揚偉、林百里、施崇棠晚餐

抽中現賺破萬元！　大武山5／31申購

黃仁勳宴請供應鏈夥伴　14科技大老名單曝

快訊／00919換股動了！　長榮航等12檔新進榜明牌曝光

黃仁勳美食地圖+1！中午現身知名川菜館　大讚「雞湯超好喝」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366