ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

逾6成求職者曾「用ChatGPT寫履歷」　3大破綻秒識破

▲▼ChatGPT。（圖／路透）

▲調查顯示，逾6成透過ChatGPT寫履歷。（圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

即將迎來新鮮人求職旺季，由於ChatGPT已成職場日常，根據104人力銀行透過官方頻道IG（104jobbank.official）調查發現，68%填答者曾使用ChatGPT寫履歷自傳，但人力銀行行銷長張寶玲提醒，ChatGPT只能視為輔助工具，企業人資仍然可以從語句過長、字詞不順、經歷空洞，來推斷眼前的履歷自傳是否由ChatGPT代筆。

104人力銀行IG與304位粉絲互動發現，6%的粉絲完全交由ChatGPT代寫履歷自傳，62%會參考ChatGPT撰寫的內容再自行調整，另有32%因為怕被企業發現，而沒有使用ChatGPT寫履歷自傳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多填答者表示，用ChatGPT寫履歷自傳有幫助的程度超過半數，「整理脈絡很方便」、「可順便檢查錯字」、「節省前期發想時間」、「寫好的履歷比對職缺描述，可更快找出自己的優劣勢」。

張寶玲提醒，ChatGPT只能視為輔助工具，企業還是可以透過語句、用字、經歷描述判斷是人為或ChatGPT撰寫；她也點出三大ChatGPT的NG履歷自傳：

一、語句過長：以應徵「公關」職缺為例， ChatGPT對工作期待的寫法是「期待嚴加訓練我在面對危機時危機應變上能如何婉轉表達公司的意見以及維持公司形象」，但較符合人的邏輯的寫法建議是「期待訓練我在面對危機時，如何適切表達公司的意見、以及維持公司形象」。

二、字詞不順：以應徵「行銷企劃」職缺為例，ChatGPT對工作經歷的寫法是「我的行銷之旅始於對人們行為和社群互動的好奇心，過去社群運營的經驗展示我的領導及執行能力」；但一般而言，「行銷之旅」、「人們行為」、「運營」以及「展示」，為一般人寫履歷自傳比較不會出現的字詞。

三、經歷空洞：以應徵「工程」職缺為例，ChatGPT對過去資歷的寫法是「過去的經歷，我在同類型的工程領域中積累了豐富的工作經驗，曾參與機械設備的設計、製造和維護工作。我熟悉CAD軟件，能夠設計出符合客戶需求的機械結構圖」。ChatGPT因為無法具體描述每位求職者過去的經歷，自然難看出具體工作的績效。
 

關鍵字： 求職ChatGPT履歷新鮮人職場

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

國保被保險人「退保1年內生產」 　仍可領生育給付

國保被保險人「退保1年內生產」 　仍可領生育給付

為落實政府鼓勵生育政策，國民年金保險被保險人只要在加保有效期間懷孕，於退保後1年內，因同一懷孕事故而分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，得依規定向勞保局申請國保生育給付。

2024-06-01 06:00
三星罷工暫不影響記憶體生產　研調：未造成出貨短缺

三星罷工暫不影響記憶體生產　研調：未造成出貨短缺

三星電子傳出將在6月7號發動罷工，根據TrendForce了解，三星本次罷工事件並未對旗下DRAM及NAND Flash生產造成衝擊，也未有出貨短缺情況發生。同時，本周起截至目前，DRAM和NAND Flash等產品的現貨價格，在罷工宣布前已連日下跌，事件宣布後跌勢也並未有任何變化。

2024-06-01 06:00
手癢抱不住！股價狂漲「買不回來了」　她曝1招解：等於把手綁起來

手癢抱不住！股價狂漲「買不回來了」　她曝1招解：等於把手綁起來

「手上有高股息的人，聽郭老師一句勸：好標的抱好、抱緊。」財經專家郭莉芳透露，她過去採訪過幾個投資達人，每次聽到對方獲利超過100%，就感到佩服，反倒是自己，明明標的沒選錯，但卻因為「抱不住」而只能眼睜睜看著股價「往上不回頭」，後來她就想到一個好方法來解決，「等於是把我的手指綁起來」。

2024-06-01 11:28
逾6成求職者曾「用ChatGPT寫履歷」　3大破綻秒識破

逾6成求職者曾「用ChatGPT寫履歷」　3大破綻秒識破

即將迎來新鮮人求職旺季，由於ChatGPT已成職場日常，根據104人力銀行透過官方頻道IG（104jobbank.official）調查發現，68%填答者曾使用ChatGPT寫履歷自傳，但人力銀行行銷長張寶玲提醒，ChatGPT只能視為輔助工具，企業人資仍然可以從語句過長、字詞不順、經歷空洞，來推斷眼前的履歷自傳是否由ChatGPT代筆。

2024-06-01 10:35
高市前金區停電半小時復電　台電：吊換800公斤地下變壓器

高市前金區停電半小時復電　台電：吊換800公斤地下變壓器

高雄市前金區昨（ 5月31） 日晚上發生停電，台電指出，昨晚21時10分接獲通報後，立即出動前往搶修，因跳脫饋線屬自動化饋線，發生事故時可自動偵測，台電在15分鐘內便趕抵現場，發現為地下變壓器故障，在隔離故障點後轉供送電，逐步縮小停電範圍，35分鐘（21時45分）就已復電99%以上（896戶），剩餘3戶為公司行號也均已下班，將對用戶影響降至最低。

2024-06-01 10:06
00915每股配0.58元　6／19除息

00915每股配0.58元　6／19除息

擁有逾7.8萬受益人的凱基台灣優選高股息30 ETF(00915)6月預估配發金額期前公告出爐，每受益權單位配發0.58元，除息日訂於6月19日，參與除息最後買進日為6月18日，7月15日收益分配發放。

2024-05-31 22:45
中航今年換約船日租提高兩成以上　舊船價高考慮出售兩艘

中航今年換約船日租提高兩成以上　舊船價高考慮出售兩艘

中航(2612)今(31)日舉辦股東常會，通過配發現金股利1元。中航今年上半年有4艘船換約，5、6月各交1艘新船，租價較去年高出兩成以上，第四季還有4艘換約，該季是旺季，有望簽到好價格。中航評估目前二手船價格高，考慮出售兩艘船齡18、19年的舊船，如果兩艘都賣出，可望增添近2千萬美元賣船利益。

2024-05-31 22:42
「CEO將帥班」十周年論壇　探討量子科技、菁英展開淬鍊之旅

「CEO將帥班」十周年論壇　探討量子科技、菁英展開淬鍊之旅

由統一集團前總裁林蒼生、管理大師許士軍親自指導成立的「國貿經營策略管理將帥班」(CEO將帥班)，今(31)日辦理第十屆開班始業式。該班成軍10年，今年擴大邀請各屆學長姐回娘家，共計有超過200人傑出校友參與，場面盛大非凡。

2024-05-31 20:13
欲併購新光金？　中信金：雙方團隊無正式接觸

欲併購新光金？　中信金：雙方團隊無正式接觸

日前傳出，新光金大股東吳東進找上中信金欲談併購新光金，中信金總經理陳佳文今天首度對外表示，截止目前雙方管理團隊沒有正式接觸，不過併購永遠是選項，中信金最理想併購對象是「一個又好又大的銀行」，藉此壯大規模。

2024-05-31 18:20
中國取消134項產品關稅減讓　經濟部：衝擊在可控範圍

中國取消134項產品關稅減讓　經濟部：衝擊在可控範圍

中國今（31）日宣布自6／15起中止ECFA潤滑油基礎油等134個稅目進口產品關稅減讓，對此，經濟部表示，自2023年4月中方對我啟動貿易壁壘調查以來，政府對於中方作為可能對我產業影響，已有掌握並預為準備，包括與石化、紡織及機械等相關業者密切溝通座談，並盤點備妥相關升級轉型、分散市場等具體作法，目前對台衝擊在可控範圍內。

2024-05-31 18:11

讀者迴響

熱門新聞

00915每股配0.58元　6／19除息

中華電信配發4.758元股息

大樂透槓龜　下期頭獎保證1億

手癢抱不住！她曝1招解：等於把手綁起來

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

街口胡亦嘉指「ETF狂吸金」　嗆金管會開雙標

00919配0.7元創新高　年化配息率再破10%

國票金股東會敲定0.976元股利　通過對獨董提訴訟

面試提薪資+10%　「人資嫌太高」回嗆1句！網傻眼

月配高息00939、00946大換股！增刪各18檔　鴻海遭剔除

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366