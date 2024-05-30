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華航董事會改選謝世謙續任董事長　工會理事長劉惠宗表態支持

▲台灣虎航A320neo新機發表會，華航董事長謝世謙致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航董事長謝世謙續任董事長，華航工會理事劉惠宗表態支持。（圖／記者林敬旻攝）

記者張佩芬／台北報導

華航(2610)董事會今(30)日選舉通過謝世謙續任董事長及委任高星潢續任總經理，華航工會理事長劉惠宗表態支持。華航今年董事會增加兩席獨立董事，六名新任董事包括兩名公會推薦的勞工董事蘇沛絃與黃慧甄、成大教授魏健宏；獨董大椽公司董事長黃欽勇未再續任，三名新任獨董包括會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿、律師林玉芬與林國漳。

今年三個官股交通事業碰到董事會改選，因新總統上任優先安排內閣人事，官股事業人事被列為第二波，下半年包括華航、陽明海運與台灣航業都有可能更換董事長人選，但是華航工會理事長劉惠宗表明工會支持謝世謙續任董事長，認為目前華航董事長與總經理都是基層出身，是最好的搭配，謝世謙夠專業，也非常照顧員工，雖然今年73歲，但美國現任總統拜登81歲，總統候選人川普77歲，年齡不是問題。

今天當選的華航董事包括：

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(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝世謙，中華航空(股)公司董事長。

(2)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳致遠，誼遠控股集團董事長。

(3)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：丁廣鋐，富美鑫控股集團總裁。

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳漢銘，台灣虎航(股)公司董事長。

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：陳茂仁，茂元科技有限公司董事長。

(6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：蘇沛絃，中華航空(股)公司地服處運務員。

(7)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：黃慧甄，中華航空(股)公司空服員。

(8)行政院國家發展基金管理會代表人：魏健宏，成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所教授。

(9)獨立董事：黃奕睿，中華民國會計師公會全國聯合會理事長。

(10)獨立董事：黃協興，中山聯合會計師事務所所長及創辦人。

(11)獨立董事：林玉芬，法譽聯合律師事務所主持律師。

(12)獨立董事：林國漳，林國漳律師事務所執業律師。

(13)公益性獨立董事：張謝金森，中華航空(股)公司風險委員會召集人。

關鍵字： 華航謝世謙續任董事長工會理事長劉惠宗表態支持

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