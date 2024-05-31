存股達人揭3檔「金融股新歡」　買進條件曝光

▲謝士英愛存金融股，手上有高達458張玉山金。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

今年金融股重返榮耀，狂存458張玉山金的退休教授、存股達人謝士英，光是現金股利就能領55萬元；他在《錢鏡你家》節目透露滾大資產的心法，並且分享如何用簡單一招抓進場點。

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2008到2009年出現大股災，我的資產市值腰斬再腰斬，那年領了約80萬的股息，我就把大部分的錢都拿去買玉山金！」謝士英分享他存玉山金的神奇之旅，「印象很深刻，那時候玉山金跌到剩8元，簡直是天上掉下來的禮物。」

謝士英相中當時的玉山金小而美，「每年配發的現金和股票股利都很穩定，尤其是我偏愛股票股利，所以一遇到金融海嘯，人家不敢進場接刀，我就當做是禮物，大撿便宜。」他最愛玉山金的三大優點：配息穩定、配發股票股利和現金增資，「三管齊下張數越滾越多，累積資產速度越變越快，這是存股最好玩的地方。」

「記得有一年配到26張的玉山金，我就在想，假設每個月賣掉2張當生活費，賣掉第24張就又要領新的股利。」謝士英笑稱，當累積到一定的部位，每年滾出的股利真的是可以讓他吃不完；只是存股也得定期檢視公司表現，「這幾年因為現金增資，玉山金股本膨脹，但只要獲利能力有跟上，就值得繼續存。」現在謝士英手上共有458張玉山金，預計明年能達到500張目標。

事實上，謝士英也有永豐金、富邦金和國泰金，「尤其富邦金發放的股利大方，只要股利越多我就越愛。」但台股漲多，就算是金融股也不便宜，現在想進場適合嗎？「我的標準是殖利率5%買進，今年有幾檔殖利率有達標，要是沒有更好的選擇，我認為可繼續買。」

更多精彩內容，都在《錢鏡你家》https://youtu.be/hS2V6kYscMk

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