台股創高再摔500點　8檔抗跌原型台股ETF一次看

▲台股上沖下洗，前日創高後，指數連二個交易日下跌500點。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

台股今（31）日收月線，早盤指數跌深反彈，不過台股本周上沖下洗行情震盪，以過去兩個交易日共跌掉493.93點，也使得原型台股ETF跟著全盤皆墨，但仍有相對抗跌，統計近兩日台股ETF表現，跌幅在1%以內計有8檔，其中以群益台灣精選高息ETF（00919）僅跌0.04%表現最抗跌。

另7檔抗跌包括台新永續高息中小（00936）、中信成長高股息（00934）、富邦臺灣中小（00733）、富邦臺灣優質高息（00730）、 群益科技高息（00946）、復華台灣科技優息（00929）。

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另若再以今年來含息報酬率來看，00919上漲19.55%表現最佳，00919堪稱是最抗跌跟漲的台股ETF。

市場法人表示，在面對大盤大漲大跌的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

理財達人表示，台股高息ETF若再搭配本身的「收益平準金」機制，股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋。台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

