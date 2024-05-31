2024年台灣50大富豪出爐！　廣達林百里身價近3800億元穩居首位

▲廣達電腦董長林百里穩居台灣首富。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據《富比士》公布2024年台灣50大富豪排行，受惠於台股走升，台灣排名前50 名最富有的人的總財富從去年的 1550 億美元增至 1740 億美元，其中廣達（2382）董事長林百里則以117億美元（約折合台幣3798億元）的身價奪下台灣首富。

報導指出，林百里淨資產由去（2023）年的56億美元增加一倍以上，達到117億美元，不管以美元或增長百分比計算都是最大贏家，不僅於此，廣達去年獲利出色表現，其副董事長梁次震也首次擠進前50名榜內，他以 14.5 億美元（約折合台幣470億元）排名第 42 位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二名為去年榜首的富邦集團蔡明忠、蔡明興兄弟，雖然滑落至第二，但其財富仍增長了22%，達到107億美元（約折合台幣3400億元），歸功於他們投資的生技創投公司鑽石生技去年9月上市的亮眼表現。

鴻海（2317）股價受惠AI題材走升，也帶動創辦人郭台銘的財富增加了30 億美元，以104 億美元（約折合台幣3373億元）排名第三。

第四名是製鞋代工大廠宏福實業的創辦人張聰淵，上升一名至第四，淨資產比去年多出25億美元，增至101億美元（約折合台幣3270億元）。國泰金控的蔡宏圖及蔡政達兄弟以93億美元（約折合台幣3010億元）排名第五。

其他幾家晶片製造商也受惠於這波AI熱潮，排名第六的日月光張虔生和張洪本兄弟的淨值增加15億美元，達到78億美元（約折合台幣2530億元）。台積電創辦人張忠謀以淨值33億美元（約折合台幣1070億元）上升了8名位居第16名。

