手癢抱不住！股價狂漲「買不回來了」　她曝1招解：等於把手綁起來

▲郭莉芳分享自己的投資經驗。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「手上有高股息的人，聽郭老師一句勸：好標的抱好、抱緊。」財經專家郭莉芳透露，她過去採訪過幾個投資達人，每次聽到對方獲利超過100%，就感到佩服，反倒是自己，明明標的沒選錯，但卻因為「抱不住」而只能眼睜睜看著股價「往上不回頭」，後來她就想到一個好方法來解決，「等於是把我的手指綁起來」。

郭莉芳在臉書粉專「郭莉芳理財講堂」上發文表示，她過去很佩服好幾位投資達人能夠獲利超過100%，「怎麼我這麼多年下來，沒抱到什麼可以獲利三位數的標的？」但仔細想了想，她才發現自己不是標的選錯，而是「錯在我抱不住」，總是在獲利不錯時就賣掉賺價差，導致後續股價上漲，她也無法再買回來。

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郭莉芳從去年開始認真存高股息ETF，並常發文分享經驗，半年多來，已有不少粉絲的配息金額不斷創新高，甚至還有些人的配息金額比她多。她反省後才知道，「粉絲跟我的差別在於：他們買進後就不管了」。

郭莉芳說，粉絲追求的是「穩健的股息收入」，但她則會手癢，想賺價差，而事實證明，她的操作方式反而讓她忙進忙出，「為了一點價差，值得嗎？」

於是，郭莉芳決定改變策略，「把這些高股息ETF設定借券」，借出去後，她可以賺到借券收入，且因為帳上沒有這些高股息ETF的持股部位，就不易手癢賣出賺價差，「等於是把我的手指綁起來」。

郭莉芳強調，投資是一件長期的事，如果選擇高股息ETF，應該重視的是配息紀錄是否穩定、填息速度是否夠快。她也建議投資者要抱好、抱緊好標的，「希望大家的台股操作都順風順水，領息領到手軟」。

本文經「郭莉芳理財講堂」授權引用