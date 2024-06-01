都交接完了！離職前「想請特休」　主管：不符合職業道德

▲原PO想請特休，主管卻說這樣沒有職業道德。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人在離職前，會把特休請光，也趁這段時間休息一下。不過近日就有女網友發文表示，她明明就已經把工作都交接好了，結果不過是想請個特休，主管就說她沒有職業道德，大家怎麼看？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「離職日當天請特休」為標題發文，提到她已經在這家公司待了兩年，近期決定離職。她在離職前，已經完成了所有交接工作，因此想在離職前兩天把特休請掉，然而這個想法卻遭主管反對，因為主管覺得這樣的行為並不符合職業道德。

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原PO對此感到困惑，她明明已經完成所有需要交接的工作，且新進員工也無任何問題，她無法理解為何不能請假；然而，主管依然覺得她請特休違反了職業道德，請問大家怎麼看？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒有違法就好啦～職業道德個屁」、「不要道德綁架我，我就沒道德啊」、「不符合職業道德，所以呢」、「對得起自己就好啦，別被他情緒勒索了」、「這個主管才沒道臉吧？真不要臉硬要坑人」、「我就一連請了六天到預定離職日」、「我是排休，離職當月把剩下未休完的特休及剩餘的假全擠在月底，超爽的」。

律師李路宣先前曾在「中小企業法律諮詢服務網」說明，離職日前是可以一次將特休假請休完畢的，且特休有別於一般的請假性質，員工排定後，原則上不用雇主同意就有效力，雇主不得要求員工附記理由或提供證明。