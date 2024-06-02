嘉義縣布袋鎮時雨量破57毫米　一級淹水警戒

▲大雨示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

大雨狂襲，水利署今（3）日下午1點50分公告，嘉義縣布袋鎮每小時雨量已達57.5毫米，3小時雨量更已達78毫米，6小時雨量來到108毫米，已有積淹水現象，列為一級淹水警戒。

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▲嘉義布袋一級淹水警戒。（圖／翻攝水利署公告）

由於今（2）日上午開始，梅雨鋒面挾帶馬力斯颱風消散後殘餘水氣移入台灣，經濟部緊急應變小組上午9時提升二級開設，經濟部水利署暨所屬水資源、河川分署及台水、台電公司密切監控天氣變化，並提醒縣市政府啟動抽水站及抽水機，對於淹水熱區如涵洞地下道交通管制，以保障人民生命財產安全。

水利署說明，因應可能豪雨昨(1)日下午6時水利署即成立應變小組三級開設，以掌握整體水情與災情狀況，氣象署也提醒今日台灣西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，各地並有大雨或局部豪雨發生的機率，由於降雨雲系持續移入台灣，經濟部應變人員緊盯氣象變化，與地方保持密切聯繫提醒滯洪池預為排空，必要時對於積淹水地區進行道路交通管制，並啟動抽水機加速退水，共同因應確保民眾生命財產安全。

在供水方面，近日降雨對於水庫水情均有助益，在與農政單位共同配合節水灌溉，強化蓄水調度下，有信心完成年一期稻作供灌作業，也要求各水庫強化高濁度之供水調度及防洪應變，水利署將盡全力穩定供水，也請全民一起護水節水，守護珍貴水資源。

水利署也提醒民眾，豪雨特報發布期間非必要請勿進入山區、河道、海邊等危險地區，出門前注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低，可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP(智慧型手機)、警戒簡訊通報系統(一般手機)及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。