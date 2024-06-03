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黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」！另5檔飆漲7%　最甜價28元小資入手

▲黃仁勳概念股。（圖／記者楊絡懸攝）

▲黃仁勳身後圍繞台灣的合作夥伴，被市場稱為「黃仁勳概念股」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

就在輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳演講點名相關供應鏈夥伴，台股3日開盤飆至21,546點，其中，演講投影片秀出的「AI股」，有10檔個股一開盤就亮出漲停，受多數投資人矚目。

在黃仁勳點名的合作夥伴中，像是益登（3048）、廣運（6125）、慧友（5484）、弘憶股（3312）、迎廣（6117）、立端（6245）、宸曜（6922）、新漢（8234）、德律（3030）、曜越（3540）等10檔個股開盤後亮燈漲停。

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另觀察其他合作夥伴，研揚（6579）以182元開出，漲幅逾9.54%飆189.5元。圓剛（2417）、醫揚（6569）見到漲幅逾8%，艾訊（3088）、麗臺（2465）也跳漲7%以上。

此外，凌華（6166）、迎廣（6117）、研華（2395）、華擎（3515）、巨大（9921）、和碩（4938）漲幅也逾5%。

黃仁勳演講時提及機器人應用時，向全場分享與眾多台灣廠商的合作，其中台廠優先參與包括自行車大廠巨大、台達電、緯創、和碩等，他也特別介紹輝達和鴻海合作的最新虛擬工廠，利用的技術就是NVIDIA Blackwell HGX系統。

值得注意的是，44檔「黃仁勳概念股」中，有16家上市櫃公司股價還未達百元，像是股價最低的慧友（5484）每股28.35元，也因漲停板而受到投資人的目光。

▲▼44家黃仁勳概念股。（圖／ETtoday新聞雲製表）

▲44家黃仁勳概念股一次看。點圖可放大。（圖／ETtoday新聞雲製表）

關鍵字： 黃仁勳輝達台股AI股投資

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