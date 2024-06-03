徐旭東談AI化「非走不可」　總座看航運市場這2年都正面

▲裕民航運董事長徐旭東主持股東會。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

裕民航運（2606）今（3）日召開股東會，董事長徐旭東指出，對未來景氣仍帶著樂觀心情，要改進、要AI化、要科技管理，「AI化是非走不可、這部分不走不行」；另針對未來航運業展望，總經理王書吉則說，現在看下來應該一兩年內都比較正面，沒有理由不看好。

談到近期黃仁勳來台颳起的AI旋風，徐旭東認為，「我們要AI化」這句話很容易講，但要怎麼執行，我們集團不但快、還抓對方向，AI化是非走不可；會不會安排跟黃仁勳見面？徐旭東並未回答，副董徐國安則指出，現在還不是時機，目前裕民團隊主要還是透過美國AI工具來做為參考之一。

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徐旭東指出，未來景氣不容易回答、但帶著樂觀的心情，自己要改進，「要AI化、要做很多科技管理」，最重要的還是科技的變化，變化太大我們要跟得上、改得快、要有效，講是很容易，但做是比較有挑戰，「要AI化」是很容易一句話，我們集團AI化有兩個，分別是生產跟服務，但深入進去要怎麼做這很有挑戰，但這不走不行。

徐國安也補出，我們8年前建造裕民的數位基礎設施，現在有了雛形，但還不夠、還要增加，航運業是傳統產業，要到高科技數位化要一段時間，這對我們不是很容易，因此也不斷訓練、學習怎麼使用AI技術，也不斷測試；公司將AI技術引進來後，有很多東西要學習，我們很努力、AI這部分是不斷進行的。

總經理王書吉表示，現在船的供應並不是很大，貨的成長因為透過地緣政治戰爭、西非貨源，都助長貨量增加，因為航程比較遠，這些都是正面因素；不只是今年，現在看下來航運市場應該一兩年內都比較正面，除非有什麼重大事件發生。

王書吉指出，紅海危機是其中因素，巴拿馬運河也是其中一個因素，貨源是因為地緣政治加上西非新貨源，尤其大船方面，幫助很大，西非新貨源目前是礦，新的鐵礦砂中國也投資，未來會往中國去，會更加帶動市場，因此沒有理由不看好。