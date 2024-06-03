ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

黃仁勳再掀台股明牌旋風！網友見「這檔」驚呼：居然有這一家

NVIDIA執行長黃仁勳2日在台大演講。（圖／陳曼儂攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳2日在台大演講。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去（2023）年5月來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），當時輝達股價衝上379.8美元，讓黃仁勳身價一舉攀至新台幣1兆元，也帶動不少產業鏈合作夥伴的股價漲了一波，被網友封為「台股救世主」，而今年輝達股價已破千美元，黃仁勳也從「兆元男」變成「3兆元男」，也讓網友再度對台股充滿期待。

黃仁勳2日於台大演講同步在輝達官網上直播，不少媒體平台也有即時翻譯，讓很多人在家也能收看，造成當晚臉書與各社交平台都有大量網友熱議黃仁勳的一言一行，除了「愛台灣」，網友評點說，上半段是談AI發展史、中段是熱血傳教，後半段就是產業鏈飆股密碼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於在3月時，黃仁勳在GTC大會的演講上出現了SOLOMON所羅門的商標，造成該股票從40元、漲到如今175元，外界都好奇下一個飆股是誰，馬上就有網友把出現在黃仁勳演講的合作夥伴名單列出來，包括17所大專院校以及超過40家台灣廠商。

廠商包括研揚（6579）、宏碁（2353）、凌華（6166）、研華（2395）、日月光投控（3711）、華擎（3515）、華碩（2357）、圓剛（2417）、艾訊（3088）、勤誠（8210）、仁寶（2324）、中光電（5371）、台達電（2308）、益登（3048）、慧友（5484）、鴻海（2317）、巨大（9921）、技嘉（2376）、弘憶股（3312）、英業達（2356）、迎廣（6117）、廣運（6125）、京元電（2449）、立端（6245）、麗臺（2465）、光寶科（2301）、聯發科（2454）、神達（3706）、微星（2377）、宸曜（6922）、新漢（8234）、醫揚（6569）、和碩（4938）、廣達（2382）、所羅門（2359）、德律（3030）、曜越（3540）、台積電（2330）、聯電（2303）、欣興（3037）、緯創（3231）、緯穎（6669）和聰泰（5474）。

其中最多網友提到的，除了過往已漲過一波的「老AI股」，還有先前在股東會大嘆沒被邀請晚宴的仁寶，以及身為傳統產業、以腳踏車聞名的巨大集團。

網友詫異為何有腳踏車產業出現在輝達的生態圈內，「難不成要自動駕駛」；黃仁勳其實在演講中舉例，AI機器人應用在工廠生產線上、以及數位孿生模型的工廠規畫等，就有跟台達電、緯創、和碩和鴻海合作，而廣運採用Omniverse與Metropolis工作流程和服務，也為巨大集團等主要製造商提供服務。

延伸閱讀
2歲兒父不詳…單親媽拿4男頭髮樣本驗DNA　結果大吃驚
他出國去機場貴賓室　同行朋友酸自私：自己爽不幫大家出錢
新竹房子想賣掉改租屋　資深房仲見「1操作」急勸：很母湯

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

AMD蘇媽霸氣宣誓「和台積電關係非常堅固」　在台投資50億

AMD蘇媽霸氣宣誓「和台積電關係非常堅固」　在台投資50億

超微（AMD）執行長蘇姿丰3日出席Computex開幕主題演講，會後媒體聯訪被問到與台積電（2330）的關係是否生變，蘇姿丰秒回「非常的堅固」，AMD同時評估在台灣投資50億元設研發中心，業界預期高雄、台南等縣市將會積極爭取。

2024-06-03 13:09
黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」！另5檔飆漲7%　最甜價28元小資入手

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」！另5檔飆漲7%　最甜價28元小資入手

就在輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳演講點名相關供應鏈夥伴，台股3日開盤飆至21,546點，其中，演講投影片秀出的「AI股」，有10檔個股一開盤就亮出漲停，受多數投資人矚目。

2024-06-03 09:49
快訊／王必勝上班了！　開發金辦公室好風景曝光

快訊／王必勝上班了！　開發金辦公室好風景曝光

前衛福部次長王必勝卸下公職轉換跑道，今（3）日正式在臉書上發布於開發金（2883）敦化北路總部內上班的視野，證實進入開發金旗下開發資本擔任資深副總一職。

2024-06-03 13:10
遠東混血王子裕民股東會處女秀　徐旭東點徐國安談AI

遠東混血王子裕民股東會處女秀　徐旭東點徐國安談AI

裕民航運（2606）今（3）日召開股東會，由董事長徐旭東主持，他指出，裕民在船隊部局表現很好，帶動營運成長；總經理王書吉表示，以今年狀況看來，整個航運業這一兩年表現應該都不錯；另徐旭東獨子徐國安也首度在會中報告，說明ESG、AI及船隊狀況。

2024-06-03 10:18
黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳2日於台大演說，其中一張投影片秀出「AI地圖」狂列多檔上中下游廠商，《ETtoday新聞雲》進一步盤點發現，未能與黃仁勳在松山聚餐的仁寶（2324）也榜上有名，44檔中有16家上市櫃公司股價還未達百元。

2024-06-03 06:30
黃仁勳效應！台積電漲25元收846　台股大漲363點來到21537點

黃仁勳效應！台積電漲25元收846　台股大漲363點來到21537點

受到輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳演說拉動台廠AI股表現，台股今（3日）台股開高走高，盤中一度漲逾426點，午盤後雖漲幅收斂，但終場大漲363點來到21536.76點，漲幅1.71％，成交量4333.20億元。

2024-06-03 13:36
黃仁勳背板藏台廠競合密碼　專家：諜對諜時代已過去

黃仁勳背板藏台廠競合密碼　專家：諜對諜時代已過去

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳拉出逾40檔台廠盟軍，有投資人驚覺「不少家業者是競爭對手，怎麼一起接輝達的單？」專家指出，台廠「諜對諜」時代已過去，在大單壓境下一起掌握趨勢、一起把餅做大，成為現階段商業氣氛。

2024-06-03 12:30
黃仁勳報明牌「今早整排都紅的」！PTT驚喊快上車：最強投顧

黃仁勳報明牌「今早整排都紅的」！PTT驚喊快上車：最強投顧

受到輝達創辦人黃仁勳演講效應加持影響，今早台股開盤飆至21,546點，且昨晚在演說中被點名的相關供應鏈夥伴，今早台股開盤幾乎都開出紅字。不少網友忍不住驚呼「黃投顧上線了」、「老師報明牌」、「送分題，誰還沒上車？」

2024-06-03 12:17
勞動基金4月獲利回吐389億元　前4月仍賺4560億元

勞動基金4月獲利回吐389億元　前4月仍賺4560億元

勞動基金運用局今（3）日公布勞動基金最新績效，截至4月底止，勞動基金規模為6兆5128億元，收益數為4560.5億元，收益率7.57％，4月單月收益數為-389.1億元。

2024-06-03 11:58
裕民高效船隊引領獲利　看下半年航運景氣持續樂觀

裕民高效船隊引領獲利　看下半年航運景氣持續樂觀

裕民航運(2603)指出，公司持續展現健全財務結構，帳上保留未分配盈餘及可供分配法定盈餘公積合計為172.01億元，每股計20.35元可供未來年度股利之分配，將持續致力為股東創造更多利潤。今年前4月運價表現亮眼，預期下半年航運景氣持續樂觀，未來一、兩年也看好。

2024-06-03 11:29

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

「狄鶯孫鵬多有錢？」　網：用億計算

黃仁勳演說／欽點5台廠導入機器人應用　鴻海、巨大都在列

00919配息10.88%超甜！　小資女主播喊「相見恨晚」抱緊免盯盤

黃仁勳點名台灣3大超能力　感謝7台廠

黃仁勳再掀台股明牌旋風！網驚呼：居然有這一家

首例！全球最大保麗龍廠爆家族爭權　長子海外翻案告92歲老媽

黃仁勳演講爆感動　網見影片淚推

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366