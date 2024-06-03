黃仁勳再掀台股明牌旋風！網友見「這檔」驚呼：居然有這一家

▲NVIDIA執行長黃仁勳2日在台大演講。（圖／CTWANT提供）

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去（2023）年5月來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），當時輝達股價衝上379.8美元，讓黃仁勳身價一舉攀至新台幣1兆元，也帶動不少產業鏈合作夥伴的股價漲了一波，被網友封為「台股救世主」，而今年輝達股價已破千美元，黃仁勳也從「兆元男」變成「3兆元男」，也讓網友再度對台股充滿期待。

黃仁勳2日於台大演講同步在輝達官網上直播，不少媒體平台也有即時翻譯，讓很多人在家也能收看，造成當晚臉書與各社交平台都有大量網友熱議黃仁勳的一言一行，除了「愛台灣」，網友評點說，上半段是談AI發展史、中段是熱血傳教，後半段就是產業鏈飆股密碼。

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由於在3月時，黃仁勳在GTC大會的演講上出現了SOLOMON所羅門的商標，造成該股票從40元、漲到如今175元，外界都好奇下一個飆股是誰，馬上就有網友把出現在黃仁勳演講的合作夥伴名單列出來，包括17所大專院校以及超過40家台灣廠商。

廠商包括研揚（6579）、宏碁（2353）、凌華（6166）、研華（2395）、日月光投控（3711）、華擎（3515）、華碩（2357）、圓剛（2417）、艾訊（3088）、勤誠（8210）、仁寶（2324）、中光電（5371）、台達電（2308）、益登（3048）、慧友（5484）、鴻海（2317）、巨大（9921）、技嘉（2376）、弘憶股（3312）、英業達（2356）、迎廣（6117）、廣運（6125）、京元電（2449）、立端（6245）、麗臺（2465）、光寶科（2301）、聯發科（2454）、神達（3706）、微星（2377）、宸曜（6922）、新漢（8234）、醫揚（6569）、和碩（4938）、廣達（2382）、所羅門（2359）、德律（3030）、曜越（3540）、台積電（2330）、聯電（2303）、欣興（3037）、緯創（3231）、緯穎（6669）和聰泰（5474）。

其中最多網友提到的，除了過往已漲過一波的「老AI股」，還有先前在股東會大嘆沒被邀請晚宴的仁寶，以及身為傳統產業、以腳踏車聞名的巨大集團。

網友詫異為何有腳踏車產業出現在輝達的生態圈內，「難不成要自動駕駛」；黃仁勳其實在演講中舉例，AI機器人應用在工廠生產線上、以及數位孿生模型的工廠規畫等，就有跟台達電、緯創、和碩和鴻海合作，而廣運採用Omniverse與Metropolis工作流程和服務，也為巨大集團等主要製造商提供服務。

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