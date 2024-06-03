和碩股價飆新高！童子賢：進入AI永不嫌晚　PC、手機未來更熱鬧

▲和碩董事長童子賢（左）、和碩技術長徐衍珍於台北關渡總部揭幕新的伺服器展示室。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

和碩（4938）董事長童子賢3日表示，AI潮流現在看起來是非常重要的新趨勢，在這波AI的帶動下，不論可見度還是實質技術的躍升，都有明確的成果，而除了伺服器之外，他也相信未來幾年PC、手機也會愈來愈熱鬧，「進入AI領域永遠都不嫌晚！」

和碩是輝達機器人智慧工廠應用合作廠商之一，更是AI伺服器的供應鏈夥伴。童子賢於台北關渡總部揭幕新的伺服器展示室，對外展示「和碩AI軍備」如AI智慧製造與AI伺服器的創新解決方案。

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童子賢也分享與輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚宴的交流心得。他說，黃仁勳成功帶動這波AI潮流，不管是可見度、還是實質上技術的躍升，因此潮流帶動而有了進步。

對於接下來生成式AI的發展，童子賢說，小型的語言模型將「雨後春筍」，出現在終端裝置的應用上，當用戶沒有網路時，不用再透過網路雲端使用AI，而是直接在AI PC或AI手機方便使用相關應用，並且處理較機密的文件，這些AI生成的工作都會帶動整個產業的發展。

和碩技術長徐衍珍說，市場正聚焦AI伺服器，包括生成式AI、圖形處理器（GPU）結合中央處理器（CPU）的發展，就目前來說，和碩已掌握中東、非洲等客戶，也獲得北美供應商的興趣，正鎖定區域型雲端服務供應商（CSP）客戶，預計今年第四季將出貨Blackwell伺服器，進一步規劃擴充AI伺服器產能。

受惠於旗下AI伺服器業務推展有成，加上名列黃仁勳的重要供應鏈名單之一，觀察和碩股價，6月3日早盤最高飆至116元，寫歷史新高，終場111.5元作收，漲幅達5.19%，成交量超過2.5萬張，也寫收盤價新高。