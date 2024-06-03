AMD蘇媽霸氣宣誓「和台積電關係非常堅固」 在台投資50億

超微（AMD）執行長蘇姿丰3日出席Computex開幕主題演講，會後媒體聯訪被問到與台積電（2330）的關係是否生變，蘇姿丰秒回「非常的堅固」，AMD同時評估在台灣投資50億元設研發中心，業界預期高雄、台南等縣市將會積極爭取。

「航海王」又出手！台驊砸3.14億元 買進長榮1550張

最懂海的男人再度出手，台驊投控（2636）5月底才公告處分長榮（2603）持股，今（3）日公告1個月內砸3.14億元取得長榮1550張股票，主要目的是提高資金使用效益。

和碩股價飆新高！童子賢：進入AI永不嫌晚 PC、手機未來更熱鬧

和碩（4938）董事長童子賢3日表示，AI潮流現在看起來是非常重要的新趨勢，在這波AI的帶動下，不論可見度還是實質技術的躍升，都有明確的成果，而除了伺服器之外，他也相信未來幾年PC、手機也會愈來愈熱鬧，「進入AI領域永遠都不嫌晚，不怕沒飯吃！」

快訊／73萬股民注意！00929配0.2元 6／20除息

73萬股民注意！首檔月月配ETF復華台灣科技優息（00929）今（3）日公告5月收益分配評價，每股配發0.2元，預計6月20日除息、7月16日發放現金。

快訊／王必勝上班了！喊「告別五月天」 開發金辦公室好風景曝光

前衛福部次長王必勝卸下公職轉換跑道，今（3）日正式在臉書上發布於開發金（2883）敦化北路總部內上班的視野，證實進入開發金旗下開發資本擔任資深副總一職。

遠東混血王子裕民股東會處女秀 徐旭東點徐國安談AI

裕民航運（2606）今（3）日召開股東會，由董事長徐旭東主持，他指出，裕民在船隊部局表現很好，帶動營運成長；總經理王書吉表示，以今年狀況看來，整個航運業這一兩年表現應該都不錯；另徐旭東獨子徐國安也首度在會中報告，說明ESG、AI及船隊狀況。

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」！另5檔飆漲7% 最甜價28元小資入手

就在輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳演講點名相關供應鏈夥伴，台股3日開盤飆至21,546點，其中，演講投影片秀出的「AI股」，有10檔個股一開盤就亮出漲停，受多數投資人矚目。

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜 16家未達百元

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳2日於台大演說，其中一張投影片秀出「AI地圖」狂列多檔上中下游廠商，《ETtoday新聞雲》進一步盤點發現，未能與黃仁勳在松山聚餐的仁寶（2324）也榜上有名，44檔中有16家上市櫃公司股價還未達百元。

台灣虎航九度蟬聯《讀者文摘》白金獎 七月新增台中三航線

由消費者投票，決定最值得信賴品牌的第26屆「讀者文摘信譽品牌」大調查，於今(3)日下午在台北喜來登飯店舉辦頒獎典禮；台灣虎航自2016年首度於低成本航空公司品類中獲得最高榮譽白金獎後便連續獲得肯定，今(2024)年為第九度獲獎。台虎七月將開出台中三條新航線，為下半年業績加分。

台驊持續買進長榮1550張 去年9月至今長榮股票賺進1.48億元

台驊控股(2636)今(3)日公告在113/5/8~113/6/3買進長榮(2603)1550張，每股均價202.59元，總交易金額314,019仟元，累計持股3,100張，交易金額668,050仟元，持股比例0.15%。台驊今年兩次公告處份長榮股票，共獲利9377萬元，加上去年12月29日公告出售長榮2600張，獲利5420.4萬元，累計獲利近1.48億元。