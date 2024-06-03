越捷獲最佳低成本航空等兩大獎　6月中飛台中、高雄-富國島

▲越捷航空專業機組人員。（圖／越捷提供）

記者張佩芬／台北報導



越捷航空今年被國際知名飛安評鑑網站AirlineRatings.com評選為2024年的「最佳低成本航空公司」和「最佳低成本航空公司機上服務」，該公司繼今年1月新開台北-富國島航線之後，6月中將開台中、高雄飛往富國島定期航線。

AirlineRatings 連年頒發重要國際獎項給越捷航空，為越捷實惠票價、創新性、多元超值的機上服務背書，越捷開創性的低成本產品也備受認可，像是提供頂級商務艙服務等。越捷持續擴大A330 、A321機隊規模與航班網絡，讓每個人都能輕鬆享受航空旅行。

Airlineratings.com 主編傑佛瑞．湯瑪士表示：「越捷航空的行銷方式非常聰明，票價非常優惠，而背後有一個明智和認真的商業計劃支持，為數百萬人帶來可負擔的旅遊體驗。

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越捷擁有現代化的空中巴士機隊，在營運管理上也領先業界，至今已成為越南經濟發展的關鍵，促使旅遊產業蓬勃發展，越捷對越南的價值不能僅透過載客量衡量。這對越南民眾和遊客來說是個好消息。」

越捷航空最自豪的，是能在維持其現代化、環保機隊品質的同時，提供旅客優惠的航班選擇、愉快的飛行體驗，和由專業的機組人員提供的卓越服務。乘客能夠在旅程中品嚐越南和各地美食，包括越南河粉、越南三明治、越南咖啡等，還可以享受獨家免稅購物服務。

AirlineRatings的「最佳航空公司大獎」自 2013 年舉辦，依據安全評級、服務品質等指標，為全球超過 385 家航空公司做評比，表彰航空業各領域的佼佼者。越捷航空被授予最高安全等級七星級，且連續多年被評為全球十大最安全和最佳低成本航空公司。2022年還被 AirlineRatings 評選為「年度價值航空公司」；今年獲選最佳航空公司的包括卡達航空、阿聯酋航空、阿提哈德航空、紐西蘭航空等。

越捷台中-富國島航線將於6月13日開始運營，每周3班往返航班，於每周二、四、六15:30起飛，飛行時間僅3小時30分鐘。高雄-富國島航線將於6月14日啟航，每週4班往返航班，於每週一、三、五、日17:10飛往富國島，飛行時間僅需3小時15分鐘。