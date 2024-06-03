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快訊／黃仁勳「吉品海鮮餐廳」宴請員工！菜單曝光　低調走後門被包圍

▲▼黃仁勳「吉品海鮮餐廳」宴請員工。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃仁勳現身北市「吉品海鮮餐廳」宴請員工，被熱情粉絲包圍。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳2日發表演說後，下個公開行程將是4日下午和全球媒體進行Q&A。外傳，黃仁勳今晚將在北市知名「吉品海鮮餐廳」敦化南店宴請輝達員工。不過，黃仁勳一反常態，低調從後門進入餐廳，一度讓大批媒體撲空。

據傳，黃仁勳今晚仍在北市松山區「吉品海鮮餐廳」宴請員工，為的是在COMPUTEX 2024開幕前夕為員工加油打氣。由於員工表定6點前抵達，大批媒體聞風而至，但遲遲不見黃仁勳身影，後來經餐廳員工證實，才得知黃仁勳低調從後門進入餐廳。

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不過，晚間8點多，黃仁勳用餐完畢，才剛現身餐廳門口，大批粉絲就一擁而上，紛紛請求黃仁勳合影、簽名，現場被擠得水洩不通。其中，有粉絲帶了4、5台平板，笑稱要幫社區警衛一起要簽名，因為這跟追一般明星不一樣，「黃仁勳能幫台灣賺大錢。」

吉品海鮮餐廳的員工坦言，黃仁勳今晚確實從另一道門進入餐廳，吸引大批人潮，這是她第一次見到這樣的陣仗跟規模，不得不拉起紅龍、請現場民眾排隊注意安全。

眼見大批粉絲包圍，黃仁勳也親切地坐在階梯上，讓粉絲一個個上前合影、索要簽名。

菜色方面，根據流出的菜單，每桌1萬8000元，外加10%服務費，內容包括鴻運燒味三拼盤、泰式炒海皇、飛魚香腸拼花枝球、雞蓉淮山燕窩羹、海鮑片北菇蹄筋、金牌脆皮雞、鮮腐皮泡時蔬、清蒸花尾龍躉魚、蘋果雪耳燉豬腱、金絲蘿蔔卷、吉品流沙包、季節水果等。

▲▼黃仁勳「吉品海鮮餐廳」宴請員工。（圖／記者黃國霖攝）

▲「吉品海鮮餐廳」流沙包。（圖／記者黃國霖攝）

事實上，「吉品海鮮餐廳」前身是赫赫有名的「新同樂海鮮餐廳」，店內以廣東菜及港式點心為主，有大、小包廂，其中大包廂甚至有獨立廁所，隱密性相當高，因此不少政商名流都會選在這裡聚會，就連平日也常常客滿，需要提前預約。

Computex 2024則堪稱科技界年度盛事，這次AI四大巨頭齊聚，包括黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰、Intel執行長季辛格（Pat Gelsinger），以及美國高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon），再次凸顯AI時代浪潮下，台灣在全球半導體產業的中心地位。

值得一提的是，黃仁勳與蘇姿丰皆出生台南，不僅有遠房親戚關係，在輩分上是表舅、表外甥女，也同樣赴美發展，搖身科技業巨頭。如今兩人身為輝達創辦人、超微執行長，為了參加COMPUTEX 2024（台北國際電腦展）來台，何時碰面吃飯，成為外界關注焦點。

▼黃仁勳不改親切作風，坐在階梯替粉絲簽名。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼黃仁勳「吉品海鮮餐廳」宴請員工。（圖／記者黃國霖攝）

關鍵字： 黃仁勳輝達供應鏈NVIDIA吉品海鮮餐廳

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