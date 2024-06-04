波克夏崩99%！幸運兒搶到「1股賺2000萬」投資人點無法成交關鍵

▲美股於台灣時間3日晚間出現異常。（資料照／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美股3日晚間出現行情異常，數支股票無預警崩跌98%以上。其中，「股神」巴菲特旗下的波克夏投資公司(BRK.A)大跌99.97%，從62萬7400美元跌185.1美元，沒想到竟真有數單交易成功，讓網友驚呼「真的有幸運兒！」

據悉，波克夏A類股開盤後，從每股62萬7400美元跌至185.10美元，事後修正為63萬5003美元，瞬間讓股價出現一個大V轉，也吸引全球投資人關注。

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紐約證券交易所表示，相關部門正在對漲跌幅限制（LULD）的報告技術問題進行調查，目前受影響的股票均恢復正常。同時，紐交所也在調查個股熔斷機制的問題。

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）



▲波克夏A股的價格突崩99.97%。（圖／翻攝Google）



有網友在threads發文表示，真的在波克夏A類股的交易區看到好幾個成交數據，直呼「靠北，真的有幸運兒！」假設該股票最後真的交割，等於有投資人用185.1美元（約5982元新台幣）買到62萬7400美元（約2027萬5874元新台幣）的股票，1股賺超過2000萬元新台幣。

網友看完紛紛留言，「185換62萬，有夠爽」、「比中統一發票還爽」、「買到直接退休用了」、「瞬間變成千萬富翁，羨慕」、「還在調查中，真的買到很爽」、「絕對會進金融史史冊」、「之前閃崩過後來交易都取消」。

也有投資人分析是誰搶到股票、事後是否會交割，「這種成交了華爾街也不會交割過去的放心」、「應該是程式交易的，不過應該不會認帳」、「程式交易錯誤的，一定會修正交割」、「異常狀況不會交割」、「應該會回溯，成交也沒用」、「就系統異常啊，美股有熔斷機制的」。