新「護國神山」群！　一圖看懂台股新明燈

▲黃仁勳（中）提前來台參加電腦展，宴請華碩董事長施崇棠（左）以及和碩董事長童子賢（右）等科技業大老闆。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

緯創靠著旗下小金雞緯穎與輝達長期合作關係，從原本吃毒蘋果的公司，變身成為輝達概念股，不但毛利率寫下歷史新高，股價更是三級跳，超越電子代工二哥和碩。難怪和碩董事長童子賢說，AI會在先進晶片製造外，替台灣再創造護國群山。」鴻海董事長劉揚偉也說，鴻海下一個能破兆元營收的業務就是「AI伺服器」，今年鴻海AI伺服器營收可望成長超過四成，成為鴻海下個突破兆元的產品。

名列台灣電子五哥的緯創，一度想擠入蘋果供應鏈，始終無法成為主力代工廠。隨著紅色供應鏈加入競爭，董事長林憲銘決定壯士斷腕，先後出售大陸與印度iPhone生產線，把重兵押注伺服器身上。「靠著旗下小金雞緯穎與輝達長期的合作關係，讓緯創一舉從吃毒蘋果的公司，變身為輝達AI概念股，不僅毛利率寫下歷史新高，股價更是三級跳，超越電子代工二哥和碩。」分析師笑著說。

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就連長期被視為蘋果概念股的台積電，去年上半還愁困於半導體庫存衝擊，沒想到，輝達AI晶片需求大爆發，不僅四奈米先進製程直接滿載，就連原本乏人問津的晶圓級封裝CoWoS都從醜小鴨變天鵝，必須緊急大擴廠。「過去『一顆蘋果救台灣』，已變成『一家輝達救台灣』的局面。」資深科技業者說。

就連長年憑藉著蘋果壯大的鴻海，今年的鴻海股東會上，董事長劉揚偉就直言，鴻海下一個能破兆元營收的業務就是「AI伺服器」。「過去鴻海最大的產品線就是手機，約2.5兆元，今年鴻海AI伺服器營收可望成長超過四成，成為鴻海下個突破兆元的產品。」他預言因為AI業務的加持，鴻海明年營收規模就可衝上7兆元大關。

同樣看好AI將幫台灣造出護國群山的，還有和碩董座童子賢。「AI會在先進晶片製造外，替台灣再創造護國群山，不是一座山而已，因為AI整個產值加總起來，相較半導體『只會大不會小』，台灣又處在整個AI產業的中心，這是台灣產業的機會。」童子賢說。

其實，這波AI大浪潮讓輝達股價飆破1千美元，不僅讓黃仁勳躋身全球前15大富豪，輝達市值更衝上2.7兆美元，距離蘋果的2.95兆美元僅一步之遙。「AI為輝達帶來驚人的營收和獲利，蘋果卻幾乎在AI潮流中缺席。」外資分析師說，「接下來輝達市值超越蘋果，我一點都不會覺得意外。」

本刊調查，市值緊咬蘋果的輝達，已漸漸取代蘋概股，成為台股新明燈，從廣達、鴻海、和碩等科技大咖紛紛緊抓黃仁勳就可看出。「以往一只蘋果iPhone救台灣的科技業生態，勢必將被輝達概念股取而代之。」資深科技業者肯定地說。



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