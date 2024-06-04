魏哲家霸氣喊「台積電無敵手」　擴廠連說3次台灣

▲台積電總裁魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）新任董事長魏哲家今日首度和媒體進行座談，談到台積電面臨的競爭和前景，魏哲家霸氣表示，「台積電沒有競爭對手」，未來也會延續這樣的優勢，至於未來產能規劃地點，魏哲家強調「首要是台灣，第二是台灣，第三還是台灣！」。

三兆男黃仁勳近日來台引起旋風，魏哲家今日也表示，黃仁勳說前途一片光明，這點他完全同意，但是台積電技術永遠領先同業，所以佔據有利位置，有利的意思就是沒有人可以跟台積電競爭，至少到目前為止，會繼續保持這樣的優勢。台積電未來幾年遠景應該很樂觀，也不會亂花錢，會很謹慎小心，所有的資本支出都是為了長期發展，這些都不會變，明年問一樣問題也不會變，台積電的運作會永遠保持優秀。

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魏哲家也說，台積電不會為了一個產品或產業來開發技術，台積電本身就是技術領先，是人家來用，放在AI、PC、手機都一樣，他們都要來用，台積電晶片該快要快，要省電有省電，良率還很好。

魏哲家更笑說，他曾跟黃仁勳抱怨他的東西很貴，但黃仁勳說他有他的價值，所以未來他也要向他秀出台積電的價值。

至於兩岸潛在衝突會不會讓台積電客戶想移出產能，魏哲家說這有過討論，但要全部移出台灣是不可能的，因為台灣佔全部產能8、9成，所以是不可能的，當然兩岸之間的不穩定，的確是一個供應鏈韌性問題，台積電當然希望戰爭不要發生，因為一但發生，不是只有半導體要憂鬱，所以他是認為雙方領導人和世界領導人，他們都很聰明有才智，他們不會讓戰爭發生，不過魏哲家也強調，這是他個人意見。

至於海外設廠是否有帶來改變，魏哲家說，這對台灣也是很好經驗，讓台積電理解每個地方文化還有工作方式不太一樣，但有一件事很重要，就是價值觀一定要一樣，不一樣就不會聘用，員工一定要誠信正直，尊重客戶，做事方法就可以稍微有彈性。

魏哲家也指出，確實美國設廠很貴沒有錯，但他的原則策略就是不拿美國跟台灣比，因為有不同方式生活，在美國就跟美國同業比，在任何地方，就跟他們比，這是台積電策略，而且台積電在任何地方都會站在贏的那邊。