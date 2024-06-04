黃仁勳曝「小時候遭霸凌」　憑2招擺脫擠身全球15大富豪

▲黃仁勳在世界政府峰會呼籲各國建構自己的主權AI。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

AI浪潮讓輝達執行長黃仁勳名列全球15大富豪，科技業高層說，「輝達的AI是賺三種錢，第一種是亞馬遜等雲端業者，第二種是各國政府的主權AI，第三種則是電信業者，最近傳出第四種賺錢模式，就是輝達與聯發科合作，開發AI PC晶片，其中，第二種賺錢方法等於是憑空長出來的生意，去年才剛推出，一年內就從零創造新台幣數千億元的營收，黃仁勳真的很會賺錢。」

今年61歲的輝達執行長黃仁勳，9歲時即到美國念書，小時候在異鄉雖然常被欺負，但是黃仁勳憑優異的成績，與指導其他同學，擺脫遭到霸凌的問題。1992年，黃仁勳取得史丹佛大學電子工程碩士學位，並在30歲創立輝達。36歲時，黃仁勳就因為輝達的繪圖晶片大賣，身價達到5億美元，被財富雜誌評為全美40歲以下最富有的人之一。

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這波AI大浪潮讓輝達股價飆破1,000美元，不僅讓黃仁勳躋身全球前15大富豪，輝達市值更衝上2.7兆美元，距離蘋果的2.95兆美元僅一步之遙。「AI為輝達帶來驚人的營收和獲利，蘋果卻幾乎在AI潮流中缺席。」外資分析師說，「接下來輝達市值超越蘋果，我一點都不會覺得意外。」

究竟黃仁勳率領的輝達有何魅力？「輝達賺的是三種錢，第一種是亞馬遜、谷歌、微軟及臉書等雲端服務業者（CSP），因為AI伺服器非常昂貴，消費者買不起，只有科技巨擘才會投資。」科技業高層分析，「生成式AI大流行，雲端大咖為卡位，紛紛投入軍備大賽，讓AI晶片大缺貨，獨家供應的輝達就成最大受益者。」

「更厲害的是，黃仁勳還告訴大家，每個國家都該有自己的主權AI，如果不做，機密資料可能就被美國或中國所掌握。這等於憑空生了筆大生意。光去年這些投入AI算力的國家，就買了新台幣數千億元的AI伺服器，Jensen（黃仁勳）真的很會做生意。」該高層欽佩地說。此外，輝達還把AI伺服器賣給電信業者，因為電信商不買AI伺服器，消費者使用ChatGPT的服務速度就會變慢。「未來黃仁勳還想賺第四種錢，也就是AI PC，近期業內就傳出輝達可能與聯發科合作開發安謀（ARM）架構的AI PC處理器，預計採用台積電3奈米製程，明年上半年就會進入量產。」資深業者透露。

不只企業經營得非常成功，黃仁勳的家庭生活也很美滿。育有一子一女的黃仁勳，長子黃勝斌（Spencer Huang）在2015年時曾經來台創業，和朋友在台北市信義區附近開設酒吧，經營7年後將酒吧轉讓，目前擔任輝達資深產品經理，負責仿真機器人的相關業務；女兒黃敏珊（Madison Huang）也在輝達，擔任Omniverse軟體開發平台行銷主任，兒女都在身邊工作，幫忙黃仁勳打理輝達，這次黃仁勳來台參加電腦展，黃仁勳的兒女和老婆也都陪在身邊。

即便身價暴漲，黃仁勳依然喜歡走入人群，上週帶著張忠謀和林百里一起逛夜市，忙完整天的行程後，即便時間已到深夜11點，黃仁勳還是堅持送張忠謀和林百里上車後才離開。或許，這種罕見能夠兼具理性與感性的人格特質，才是黃仁勳能夠率領輝達成功打造AI霸業的關鍵。



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