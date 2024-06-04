訂單超多！廣達林百里：AI市場這麼好玩「我又要延期退休了」

▲輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（中）拿著廣達送的琉璃藝品，與廣達董事長林百里（右）、廣達副董事長梁次震（左）合影。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對產業市況，廣達（2382）董事長林百里4日受訪時表示，目前訂單太多了，供應鏈也吃緊，同時又要客製化設計，符合每個客戶的運算需求要很大的工程，相信未來AI應用市場將更大，「所以我現在又要延期退休了，那麼好玩，不能退啊，愈來愈好玩！」

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳參加台北國際電腦展（COMPUTEX），第一站來到廣達集團旗下雲達展位，他稱讚，廣達是「最好的夥伴」，讓一旁的林百里相當感動。

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對於黃仁勳演講時提到的智慧機器人，林百里說，機器人需要非常強大的機器人電腦，跟車用的電腦差不多一樣，廣達將車電腦技術放在機器人的腦裡，手臂也做得還不錯。

至於人形機器人要做什麼應用？林百里認為，不能做泛用，家用更不可能了，因為太貴了，由此可見機器人是一門大學問，他還笑說，「我還要先去麻省理工學院（MIT）學習了，先做特定應用比較有機會啊。」

他接著說，AI機器人「早就爆發了」，廣達2004年去MIT的人工智慧實驗室，就意識到AI是非常大的商機，如今耕耘近20年的研發及應用開發，相信未來AI應用市場會更大。

從PC、NB，再走到AI PC，明顯感受到AI創新又普及，是否意味著硬體的價值愈來愈低？對此，林百里說，如果硬體加上嵌入式軟體就會不一樣了，廣達也正在發展這塊，也在思考怎麼發展，「窮則變，變則通，柳暗花明又一村，皇天不負苦心人。」