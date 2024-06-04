蘇姿丰簽名「加持雲達AI伺服器」熱賣　手拿AMD煎餅喊：捨不得吃

▲廣達副董事長梁次震（左）、雲達總經理楊麒令（右）致贈超微總裁蘇姿丰（中）煎餅禮盒。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

晶片大廠超微（AMD）總裁蘇姿丰4日參加台北國際電腦展（COMPUTEX），她在下午2時半左右來到廣達旗下雲達科技的展位。當廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令親自致贈禮物「印製AMD及QCT字樣」的煎餅禮盒給她時，她驚呼，「太可愛了吧！讓人捨不得吃。」

在眾人熱情的歡呼下，蘇姿丰抵達現場不斷向大家打招呼、用中文說「謝謝」，她滿臉笑容地表示，相當榮幸接受到大家熱烈的歡迎與支持，她也在雲達的AI伺服器機櫃上，親筆留下自己的簽名，希望能多少加持一下市場熱賣度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇姿丰說，在2016年間，超微與廣達的合作變得更緊密，同時也因為MI300系列的晶片，產品效能、服務都非常讚，讓下一代AI伺服器可以共同成長。

在與會現場時，梁次震、楊麒令也親自贈送蘇姿丰帶有AMD標誌的「最佳夥伴獎」琉璃藝品，象徵著超微、廣達雙方的合作能長久順利。值得一提的是，現場還有「印製AMD及QCT字樣」的煎餅禮盒，蘇姿丰看到時還相當興奮，直呼「太可愛了」。

▲超微（AMD）總裁蘇姿丰（中）接受帶有AMD標誌的琉璃藝品。（圖／記者湯興漢攝）

▲超微（AMD）總裁蘇姿丰在雲達的AI伺服器機櫃上，親筆留下自己的簽名。（圖／記者湯興漢攝）