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東湧燈塔120週年系列活動陸續推出　全國已22座燈塔開放觀光

▲左上圖航港局長葉協隆於活動記者會致詞；右上圖大提琴家張正傑為東湧燈塔120歲慶生演奏；下圖左起東引鄉長林德建、縣議會張永江議長、航港局長葉協隆、縣府張龍德秘書長、觀光署馬祖風管處長黃勢芳、東引鄉代會陳子驎主席於記者會合影。（圖／航港局提供）

▲左上圖航港局長葉協隆於活動記者會致詞；右上圖大提琴家張正傑為東湧燈塔120歲慶生演奏；下圖左起東引鄉長林德建、縣議會張永江議長、航港局長葉協隆、縣府張龍德秘書長、觀光署馬祖風管處長黃勢芳、東引鄉代會陳子驎主席於記者會合影。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

東引島燈塔，又名東湧燈塔，這座守護我國北疆的燈塔，即將迎來120週年的慶祝活動。為慶祝這一里程碑，交通部航港局攜手觀光署、連江縣政府及東引鄉公所等單位，共同籌劃了一系列精彩活動，向公眾展現東湧燈塔的歷史魅力與美麗風采。目前航港局管轄的36座燈塔，已有22座開放觀光。

為了宣揚東湧燈塔的獨特魅力，航港局今(4)日上午10時舉辦「閃耀雙甲子，東引展風華」東湧燈塔120週年慶祝活動宣傳記者會，主場活動將於7月1日在東引島盛大舉辦，於東引遊客中心有手作工作坊、忠誠門有市集展售、傍晚於東湧燈塔舉辦120週年慶祝點燈儀式，續於忠誠門舉辦燈塔之夜音樂會，為這值得紀念的一天獻上美好的回憶。

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本活動結合線上、線下及當地旅遊資源，提供民眾多元參與管道，策劃一系列豐富的旅遊體驗，如即將到來的6月11日，將於活動粉絲專頁「東引漫遊計畫Roaming DongYin」發布老照片徵集活動，有興趣的民眾可透過分享貼文，或於貼文下方留下老照片及心得，及有機會抽1組活動T-shirt、斜背帆布袋及漁夫帽；此外於基隆西岸碼頭候船室、新台馬輪大廳、東引遊客中心及東湧燈塔展覽室，皆設有特色明信片集章點，民眾完成4點集章後，於活動粉絲專業貼文下方分享留言，也有機會取得抽獎資格。而7月至8月底可透過活動粉絲專頁所發布的遊程推廣貼文，留言並分享後，將提供5組燈塔獨家導覽遊程含來回船票的抽獎機會，機會難得，敬請期待。

且為呈現給所有有興趣的民眾完整遊程體驗，於東湧燈塔展覽室、中路老街、林家公館及水下考古博物館設置特色藝文展覽，該等系列活動將持續至10月底，民眾至任一展點拍照，並於社群媒體分享，可於東引遊客中心換得木質燈塔明信片；而自6月29日至7月1日配合新台馬輪進港，清晨將施放低空煙火，迎接蒞臨東引遊客；此外，7月底至8月底基隆候船室將配合「仲夏藍色鯨奇:海上導覽活動」，設計海洋教育、小朋友燈塔DIY互動導覽布展，以及「遊馬祖攻略」宣傳背板，提供遊客有關馬祖、東引的旅遊資訊，以歡迎各位遊客的蒞臨。

航港局局長葉協隆表示，東湧燈塔除了作為東引島的精神指標，也與當地居民有著深厚且緊密的聯繫，120年來，燈塔守護著北疆，也承載了人們對於歷史記憶和傳統情感的連結。此次活動期望以東湧燈塔為核心，結合東引鄉歷史人文及觀光資源，與各主辦單位為鄉里帶來豐富的觀光人潮，並創造多樣豐富且長期的觀光綜效。

航港局表示誠摯地邀請大家一起來參與「東湧燈塔120週年慶祝活動」，共遊國之北疆－東引島。

目前已開放觀光的燈塔本島13座：三貂角燈塔、富貴角燈塔、白沙岬燈塔、芳苑燈塔、高美燈塔、安平燈塔、高雄燈塔、鵝鑾鼻燈塔、基隆燈塔、淡水港燈塔、野柳燈杆、球子山燈塔、國聖港燈塔。最新開放的是市定古蹟基隆燈塔(113年1月10日)。

外島9座：基隆島燈塔、琉球嶼燈塔、花嶼燈塔、查母嶼燈塔、綠島燈塔、漁翁島燈塔、東莒島燈塔、東引島燈塔及東吉嶼燈塔。

關鍵字： 東湧燈塔120週年系列活動陸續推出　全國已22座燈塔開放觀光

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