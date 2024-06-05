英特爾基辛格發表主題演講　發表新晶片Xeon 6

▲英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）參加台北國際電腦展（COMPUTEX）。（圖／記者楊絡懸攝）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾在2024台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，由執行長Pat Gelsinger（基辛格）發表主題演講，基辛格在演講這親切用中文先向大家問好，基辛格表示，AI正引領業界邁入最具影響力的創新時代。晶片將再次帶動運算技術快速發展，不僅突破人類潛能，更將在未來數年驅動全球經濟成長，同時，英特爾也亮相Lunar Lake的處理器，及首款採用自家3奈米製程的E-core Xeon 6伺服器處理器。

基辛格表示：「AI正引領業界邁入最具影響力的創新時代。晶片將再次帶動運算技術快速發展，不僅突破人類潛能，更將在未來數年驅動全球經濟成長。」



基辛格也指出，英特爾是全球少數能夠全面掌握AI市場契機，並持續推動創新的企業之一。從半導體製造到PC、網路、邊緣運算和資料中心等領域，英特爾都有全面佈局。最新推出的Xeon、Gaudi和Core Ultra平台，結合英特爾強大的硬體和軟體生態系，可提供靈活、安全、永續且具成本效益的解決方案，協助合作夥伴搶攻未來龐大的商機。



在COMPUTEX主題演講中，基辛格強調開放標準和英特爾強大的生態系是加速實現AI應用的關鍵驅動力，此一觀點獲得宏碁董事長暨執行長陳俊聖、華碩董事長施崇棠、微軟董事長暨執行長Satya Nadella以及英業達總經理蔡枝安等人的共同支持。



英特爾專為因應現代化資料中心的挑戰而設計的Xeon 6平台和處理器家族，提供E-core和P-core兩種規格，可處理包含AI、高效能運算需求以及可擴充的雲端原生應用等廣泛應用情境和工作負載。E-core和P-core建立於相容架構上，不僅可共享軟體堆疊，還受益於開放的軟硬體供應商生態系統支援。



首款發布的Xeon 6處理器為Intel Xeon 6 E-core處理器（代號Sierra Forest），Xeon 6 P-core處理器（代號Granite Rapids）則預計於下一季度推出。



Intel Xeon 6 E-core處理器擁有高核心密度和卓越的每瓦效能，不僅可提供高效能運算，還可大幅降低能源成本。此款處理器在效能和能源效率方面的最佳化設計，可適用於雲端原生應用、內容傳遞網路、微服務架構和消費者數位服務等高密度、規模化工作負載環境中。



Intel Xeon 6 E-core處理器還具備高密度優勢，採用E-core的Xeon 6處理器讓機櫃密度提升三倍。與第二代Intel® Xeon處理器在媒體轉碼工作負載的表現相比，Intel Xeon 6 E-core處理器機櫃級效能提升4.2倍，每瓦效能提升2.6倍。藉由降低功耗、擴大機櫃使用空間等特點，Xeon 6處理器可為創新AI應用提供更強大的運算力和更高效的基礎架構。



現今，生成式AI的應用布署和運行不僅更快速，成本也更低。x86架構作為主流基礎架構，已大規模運行於各類資料中心，並在其中扮演整合AI功能的關鍵角色，可確保在合理成本下與其他系統和套件互通，並為使用者提供開放生態系的優勢。



Intel Xeon處理器是AI工作負載中CPU節點的絕佳選擇。Intel Xeon處理器與專為AI工作負載設計的Intel Gaudi AI加速器可協同運作，提供與現有IT基礎架構無縫整合的解決方案。



Intel Gaudi 3也已推出至市場，除了已與戴爾、慧與科技、聯想和美超微合作外，今日更宣布與華碩、鴻海、技嘉科技、英業達、廣達電腦和緯創展開合作，擴大產品線布局。



除了維持資料中心領域領先地位，英特爾也積極擴大邊緣裝置和PC領域的AI影響力。英特爾的邊緣布署案例已超過9萬個，交付生態系夥伴的CPU高達2億個，此成果展現英特爾多年來持續提供企業客戶多元化選擇的承諾。



英特爾在2024年COMPUTEX大會中公布了Lunar Lake處理器架構細節。Lunar Lake作為新世代AI PC的旗艦處理器，不只在繪圖與AI處理方面都有顯著提升，在輕薄型產品的高效能運算方面也有卓越表現，此款處理器可降低系統單晶片功耗高達40%，並提供3倍以上AI運算能力。Lunar Lake處理器預計將於2024年第三季度開始出貨。

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英特爾表示，2024年第一季度交付的AI個人電腦處理器數量，已超過所有競爭對手的總出貨量。即將推出的Lunar Lake處理器，將為來自20家OEM廠商、超過80款不同型號的AI個人電腦提供強大運算效能。英特爾也預計在今年出貨超過4,000萬個Core Ultra處理器，進一步鞏固其在AI PC領域的領先地位。