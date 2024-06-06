台積電ADR美股盤中「大漲近7％」　刷新歷史高點

▲美股台積電ADR飆漲近7%，衝上歷史新高。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美股5日開盤後，台積電ADR（TSM-US）以158.59美元開高走高，盤中一度飆漲6.94%、報163.73美元，創下歷史新高。截至6日凌晨1點20分，漲幅落在6.77%、報162.79美元。

台積電4日召開股東會，魏哲家接任台積電董事長職位，會後他首度和媒體交流座談，談到首日上任的心境轉變和任務，他表示心境一樣不變，每天還是做一樣的事情，至於首要任務則是處理政府關係，因為這是一名董事長該做的事。

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魏哲家說，台積電技術比對手好，應該快的地方快、應該省電的地方很省電，良率又比較好，市面上說台積電晶圓比較貴，這是不對的說法，客戶拿到的是晶粒，若以每顆晶粒來看，台積電每顆晶粒最便宜，價格甚至還有往上提的空間。

魏哲家指出，黃仁勳說前途一片光明，這點他完全同意，但是台積電技術永遠領先同業，所以佔據有利位置，有利的意思就是沒有人可以跟台積電競爭，至少到目前為止，會繼續保持這樣的優勢。

魏哲家還說，台積電未來幾年遠景應該很樂觀，也不會亂花錢，會很謹慎小心，所有的資本支出都是為了長期發展，這些都不會變，明年問一樣問題也不會變，台積電的運作會永遠保持優秀。