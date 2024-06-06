什麼工作快被AI取代？網點名「這職業」很有感：已快消失

▲許多網友認為真人客服正在被AI科技取代。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳訪台，掀起各界關注討論，也讓AI應用的議題成為焦點。對此，有網友就好奇詢問「什麼行業會最快因為AI消失？」許多人則紛紛點名「客服人員」最有感，坦言目前不少企業已引進AI客服系統，真人客服恐怕正在消失中。

一名網友在PTT以「什麼行業會最快因為AI消失？」為題發文，表示自己與老婆日前經過婚紗街，發現婚紗店倒了不少間，原PO認為，雖然單身族增加是主因，但或許與AI科技也有關，「只要用手機自拍一張照片，用AI軟體就可以產生一組在埃及金字塔、艾菲爾鐵塔、萬里長城出外景的婚紗照，可以換幾百套禮服、各種髮型，省錢省時又省力」。

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最後原PO直言，婚紗攝影產業可能會因AI受到衝擊，同時他也好奇詢問「未來有什麼行業、什麼職位會最快因為AI而消失？」

此文一出，引起網友熱烈討論，紛紛留言表示「目前看起來是畫師，一堆AI圖、漫畫、動畫」、「線上客服」、「聲音文字影像類的工作先被取代」、「客服、翻譯這類型的最容易被取代」、「我還是覺得那種臨櫃服務員最快被取代」、「客服吧，現在差不多半AI了」、「計程車最快消失，中國一堆無人計程車了」、「翻譯吧，現在已經有眼鏡即時翻譯，也有櫃檯用透明玻璃即時翻譯了」。

不過根據《websensa》報導，普華永道公司（PwC）分析各行業未來被AI取代的機率，結果顯示前十名分別為電話推銷員（99%）、會計師（98%）、保險福利經理（96%）、櫃檯接待員（96%）、快遞員（94%）、零售銷售人員（92%）、校對人員（84%）、IT專員（65%）、市場研究分析師（61%）、廣告銷售人員（54%）。

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