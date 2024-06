什麼工作快被AI取代？網點名「這職業」很有感：已快消失

世界先進新加坡設新廠 研調按讚:瞄準全球去中化轉單紅利

晶圓代工大廠世界先進(5347)和恩智浦6月5日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower Semiconductor Manufacturing Company(VSMC)合資公司,以興建一座12吋晶圓廠,正式進軍十二吋晶圓代工領域。全球市場研究機構TrendForce指出,此舉顯示在全球供應鏈OOC/OOT (Out of China, Out of Taiwan)趨勢推進下,台廠加速拓展海外據點,以提升區域產能調度彈性與競爭力。