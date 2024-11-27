快訊／台積電收跌10元險守千元　台股下殺343點失守季線

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（27日）開低走低，加權指數終場大跌343.98點，以22334.78點作收，跌幅1.52％，成交量3717.33億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以下跌13.18點開出，指數開低走低，盤中最高達22743.99點，最低22334.78點，終場收在22334.78點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1000元，跌幅0.99％；鴻海（2317）下跌6元至196.5元；廣達（2382）下跌10.5元至286.5元；陽明（2609）下跌4.5元來到71.7元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.08元至9.36元。
今天漲幅前5名個股為科風（3043）上漲3.65元，漲幅9.97％；迎廣（6117）上漲9.5元，漲幅9.95％；弘凱（5244）上漲4元，漲幅9.94％；華冠（8101）上漲1.65元，漲幅9.91％；虹光（2380）上漲0.35元，漲幅7.38％。
跌幅前5名個股則為展達（3447）下跌7.9元，跌幅9.91％；緯穎（6669）下跌205元，跌幅9.69％；力銘（3593）下跌0.65元，跌幅9.66％；穎崴（6515）下跌110元，跌幅8.59％；穎漢（4562）下跌6.3元，跌幅8.48％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|科風（3043）
|40.25
|▲3.65
|▲9.97％
|迎廣（6117）
|105.0
|▲9.5
|▲9.95％
|弘凱（5244）
|44.25
|▲4.0
|▲9.94％
|華冠（8101）
|18.3
|▲1.65
|▲9.91％
|虹光（2380）
|5.09
|▲0.35
|▲7.38％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|展達（3447）
|71.8
|▼7.9
|▼9.91％
|緯穎（6669）
|1910.0
|▼205.0
|▼9.69％
|力銘（3593）
|6.08
|▼0.65
|▼9.66％
|穎崴（6515）
|1170.0
|▼110.0
|▼8.59％
|穎漢（4562）
|68.0
|▼6.3
|▼8.48％
資料來源：證交所
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