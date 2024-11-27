以色列停火！00965軍工魅力減弱　達人：仍有歐亞地緣政治風險

▲ 黎巴嫩貝魯特南郊被以色列轟炸資料照。（圖／路透）

文／碎念女子萬萬歲 Murmur Girl

大家週三早安！昨晚美股的表現再度給投資人一些信心加持，主要是以色列達成停火協議後地緣政治風險減弱，標普500更是今年第52度創下歷史新高，不過晶片股在川普政策下還在震盪中，那就跟女子一起看一下剛收盤的美股吧

#股市方面

道瓊小漲 +0.28%，標普500則上漲 +0.57%，納斯達克指數漲了 +0.63%，費城半導體指數則下跌 -1.21%。台積電ADR昨晚再度承壓，下跌 -0.67%，聯電 -0.29%，日月光則是跌了 -1.51%。半導體在其他科技股表現亮眼的情況下相對弱勢。

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重點個股方面，Amazon上漲 +3.19%，Microsoft +2.16%，Meta、Apple、Alphabet這些科技巨頭昨晚也都小幅上漲，市場對於科技類股仍然有很強的信心。反觀AMD和Intel的表現不太理想，分別下跌 -2.42%和 -3.33%，而Super Micro昨晚跌幅更是達到 -10.40%，可能財報疑雲要等到紐約交易所給的期限、徹底解除後才會比較明朗。

#美債與美元

美債10年期殖利率昨晚上升了2個基點，來到4.29%，主要是因為川普誓言對中國、墨西哥與加拿大加徵關稅，讓市場開始回補前一日因貝森特任命消息所造成的跌幅。美元指數也微幅上漲 +0.08%，收在106.902，反映了市場對這些政策動向的觀望態度。

#女子觀察

昨晚市場的情緒相對穩定，以色列與真主黨的停火協議減輕了地緣政治風險，讓股市相對是好的。特別是標普500連續創下新高。

不過女子要提醒大家，半導體的波動在川普上任前後還是比較可能大一點，操作上還是需要謹慎，女子除了長期看好台積電、輝達之外，也會以ETF分散風險。

最後提一下昨天掛牌的00965，昨天漲跌幅在ETF中算是比較大的（當然沒有之前投資中港的ETF誇張），這邊女子要提醒大家 海外型ETF沒有當日漲跌幅限制 ，波動比較大是忠實反映追蹤指數漲跌狀況，女子看到很多人要「ETF經理人出來負責」其實真心覺得買的時候，又是認為穩賺不賠、不知道ETF是什麼的投資人

對於00965的投資，女子覺得關鍵不在於只看短期的地緣衝突。雖然地緣政治風險升高確實能在短期內成為股價的催化劑，但當戰火稍停，例如像最近以色列和黎巴嫩達成的停火協議，股價在大漲之後就可能出現回調整理。不過，女子也想提醒大家，近幾年全球的地緣衝突可不僅限於中東，歐洲、亞洲的局勢同樣緊張，這些因素都讓國防產業有長期需求的支撐。

國防產業的投資其實要看長線，基本面、產業面和獲利面都有穩定的支撐，女子有在網路上看到有人發文說：「00965每一檔成份股都買在高點」如果這是「知道」經理人買進部位時間點的事實，那女子建議拿出證據去檢舉，除了經理人之外，我們都不會知道經理人在什麼時間、價位買進，因此如果有證據那女子強烈建議提出，否則這番情緒性的不實指控可能對自己有法律風險。

延續前段提到全球國防預算持續成長。地緣政治風險如美中對抗、北約軍備增強等，讓各國國防預算持續增加，這應該都是大家公開資訊可以掌握到的，而成份股高低點更沒人能預測，例如台積電200多的時候，有人預期到600、1000點嗎？有的是「沒長期持有的勇氣，小賺一個波段就賣出了的事實」對吧？

全文由碎念女子萬萬歲 Murmur Girl授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載