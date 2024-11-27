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川普加徵中國關稅　聯電、世界先進廠挫咧等

中國半導體成熟製程大舉擴產，包括聯電、世界先進和力積電首當其衝，將有一場硬仗要打。（聯合知識庫）

▲中國半導體成熟製程大舉擴產，包括聯電、世界先進和力積電首當其衝，將有一場硬仗要打。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

就算先進製程遭到美國狙擊，與台積電差距拉大，但中國半導體業仍野心十足，近年來大舉投資成熟製程，不僅搶下全球3成市占，未來還將擴產6成，首當其衝的就是聯電、世界先進和力積電等二線晶圓廠。本刊調查，過去10年來，靠著官方支持擴產搶市，中國接連在面板、太陽能和LED等產業擊潰台日韓稱霸，接下來台灣二線晶圓廠該如何轉型求生，才能避免中國大軍碾壓，備受矚目。

本月（11月）15日，中國面板龍頭京東方，宣布與北京半導體業者燕東微一起投資人民幣330億元（約新台幣1,500億元），在當地興建月產能5萬片的12吋晶圓廠，將採用28奈米到55奈米的成熟製程技術，生產包括驅動IC、混合晶片，以及嵌入式微控制器等產品，雙方宣稱這座新廠最快在2027年底量產。

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其實，京東方的這座晶圓新廠並非個案。本刊調查，中國正如火如荼搶攻成熟製程市場，目前全中國已有44座成熟製程的晶圓廠，占全球29％市占率，更可怕的是，今年中國又將興建32座大型晶圓廠，預計未來3年，中國產能還要增加6成。

光是明年就有中芯旗下的中芯東方（上海臨港）、中芯京城（北京），以及華虹集團的晶圓九廠、十廠，還有位於安徽的晶合半導體有新廠開出。中國大動作擴產讓全球半導體業者惴惴不安，這恐導致全球供需市場失衡，一場成熟製程晶圓的紅潮風暴將來襲。

「中國半導體在成熟製程的擴產動作，實在太瘋狂了！」一位半導體業高層搖著頭說。因美國全力封鎖先進製程設備與技術進入中國，欠缺門檻的成熟製程，轉成為中國業者大力投入的新目標。「相對於疫情期間，成熟製程大缺貨，人人爭搶產能，讓聯電、世界先進等二線晶圓廠翻身賺飽飽，現在中國產能大爆發，成熟製程產能利用率已低於8成，又有新的中國業者加入擴產，未來供需失衡問題只會更嚴重，市場會被殺到無利可圖。」該高層憂心地說。

中國成熟製程大軍來勢洶洶，資深業者直言，首當其衝的就是台灣的二線晶圓廠，包括聯電和世界先進等業者。「兩家公司百分之百都是成熟製程，缺乏像台積電擁有先進製程的護城河，當中國產能不斷開出，壓力只會越來越大。我想洪嘉聰跟方略，最近都睡不著覺了。」連研究調查機構集邦科技也出具報告指出，成熟製程產能利用率不到八成，加上新產能亟需訂單填補，將使明年成熟製程價格承受壓力。

不僅如此，一位不願具名的財經官員更警告，「明年一月川普上台後，如果真的對中國課徵60％關稅，為了求生的中國政府與業者，必定會有反制之道，為避免訂單流失，中國很可能祭出流血殺價政策。」

該官員更憂心，目前台灣業者還沒有注意到此一問題，「各界要提早因應，畢竟，半導體是台灣貿易順差主要來源之一，中國一旦推出反制政策，台灣半導體業勢必首當其衝。」


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關鍵字： 鏡週刊

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