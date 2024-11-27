鴻海砸10億在美買土地、廠房　專業人士：擬擴充AI伺服器產線

快訊／87萬人淡定！00940又配息0.04元 年化配息率5%

擁有87.55萬受益人的月配型台股ETF、元大台灣價值高息（00940）今（26）公告第6次配息，每股配0.04元，與上一個月相同，年化配息率約5.08%，預計12月11日除息，12月10日為最後買進日，明年1月2日入帳。

2萬股東注意！大略-KY未繳財報 金管會：最快明年4／7下櫃

上市櫃公司第3季陸續出爐，金管會統計廷鑫（2358）、昶虹（2443）已在今年11月19日終止上市，而大略-KY於8月23日開止交易，若無法6個月期限內補交財報，預估大略-KY（4804）將在明年4月7日下櫃。

川普、石破茂撂話效應 日圓現鈔「0.2150」飆1個月最苦

受到美國準總統川普與日本首相石破茂輪番發言影響，日圓急速波動，日圓兌美元在中午先來到153.67大關，台銀日圓現鈔賣出價在下午1點34分也出現「0.2150」的價位，為1個月來最差行情。

12強英雄紀念幣有前例！ 挖出央行23年前經典款佐證

12強棒球賽中華隊奪冠振奮人心，各界敲碗要將奪冠英雄放到貨幣上紀念，藍綠民代、總統賴清德都釋出類似訊息，由於央行過去曾有為棒球賽事發行紀念幣的紀錄，外界認為紀念幣有望明年問世，央行今（26）日發出聲明指出各界意見都會評估，並在適當時間報行政院核定。

劉德音首曝退休後「想自行創業」 估川普上任對台影響不大

第十八屆「潘文淵獎」頒獎典禮今日舉行，本屆「潘文淵獎」得獎人為台積電前董事長劉德音，劉德音受訪時也針對台美關係表示，川普未來上任後，台灣半導體產業不會有什麼變化，關稅也不會有影響，除此之外，更透露他在從台積電退休後，正考慮自行創業，與母校柏克萊大學籌組智庫。

抽中拼賺近2萬！兩檔申購明日起跑 華孚報酬率破3成

新股抽籤別錯過！明日共有兩檔個股開放申購，分別是特斯拉概念股華孚（6235）及生技公司北極星藥業-KY（6550），承銷價分別是50元、49元，其中抽中華孚，以今日收盤價68.4元計算，一張有望現賺18400元，報酬率超過36%。

陳傑憲現身！IC設計廠老董秒變粉絲 「盼一樣當世界冠軍」

IC設計廠、聯發科小金雞ITH-KY（6962）今日以每股39.65元正式掛牌上市，其經營團隊中午也在君悅飯店舉行慶功宴，巧遇台灣隊長陳傑憲參加返國餐會，ITH-KY董事長梁公偉也和陳傑憲進行合影，並表示希望公司也和中華隊一樣得到世界冠軍。

英特爾收購案錯綜複雜 彭博：高通興趣已減

彭博今天引述知情人士消息報導，由於英特爾（Intel）收購案錯綜複雜，高通（Qualcomm）併購興趣已減。

川普2.0來了！ 富邦金首席經濟家羅瑋：全球化壽終正寢

美國總統當選人川普(Donald J. Trump)明年1月20日就任後，將積極領導府會推動各項政見，未來美國政治及經濟的轉變及相關衍生效應，將增添全球總體經濟及金融環境的不確定性。富邦金控首席經濟學家羅瑋於今（25）日「2025富邦財經趨勢論壇」歸納明年全球經濟三大焦點趨勢：2025年美國經濟表現連動全球經濟，可望維持緩慢成長；美國政經政策牽動俄烏戰爭、中東局勢及國際貿易競合；Fed降息節奏則將主導市場資金動向。

謝宜容辦公室有貓膩！ 新勞長洪申翰看過批「誇張、離譜」

洪申翰昨日正式接任勞動部長，今（26）日是上任後第一個完整的上班天，一早前往北分署幫同仁打打氣，他接受媒體聯訪時也提到，有去看了前分署長謝宜容的辦公室，擺設「過當」、還要求在分署裡跑步，有這種事「我覺得很遺憾、很誇張、很離譜」，強調這些做法絕對不會再允許。