巴菲特最新股東信！曝光遺產分配計畫：99.5%都捐了

▲股神巴菲特活到94歲，仍能擁有清晰的判斷力。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

94歲的股神巴菲特最新給股東的信中，提及他死後將如何安排超過1500億美元的財產。巴菲特表示，他財產的99.5%都會陸續捐出，且不會讓3個兒女過於富有，「富有的父母應該給孩子留下足夠的錢，讓他們可以做任何事情，但又不能讓他們什麼都不做」。

綜合外媒報導，巴菲特25日在給股東的信中透露，他去世後會將約1500億美元財富中的99.5%捐贈給由他女兒和兩個兒子管理的慈善信託基金；若他71歲的女兒蘇西、69歲的兒子霍華德和66歲的兒子彼得無法任職，巴菲特已安排另外3名匿名的繼任受託人。

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巴菲特說，他從未想過創造一個家族王朝，過去多年也給了3名子女數百萬美元的財富，但他長期以來都認為「富有的父母應該給孩子留下足夠的錢，讓他們可以做任何事情，但又不能讓他們什麼都不做」。

同時，巴菲特25日也向4個家族基金會捐贈了價值約11.4億美元的波克夏股票，相當於1600股A類股票。

巴菲特表示，時間之神總是會勝利，也可能變化無常，這確實對每人來說都不公平，甚至是殘忍，「到目前為止，我很幸運，但是不久之後，它（死亡）就會來找我」，因此他在第一任妻子過世後，已陸續捐出56.6%的波克夏股票，目前仍持有14.4%，正計畫陸續向5個基金會捐贈。

據悉，巴菲特起初持有的波克夏股票股票價值3640億美元，妻子2004年過世後，他開始分配遺產，並於2006年開始陸續捐贈580億美元的股份。