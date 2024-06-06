中菲行交棒！新董座錢文莉接任　股東感念送股市明燈給老董

▲中菲行新任董事長錢文莉。（圖／取自中菲行官網）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)今(6)日召開股東常會，選舉新的董事會，會後立即召開董事會，推選原任董事長錢堯懷的二女兒錢文莉為董事長。錢堯懷今年80歲，二女兒是三個女兒當中唯一長期在公司工作的一位，曾經派駐芝加哥、洛杉磯，做過執行長特助、合同物流董事總經理，任職時間有20多年。

今日股東會有一位左姓資深股東感謝中菲行讓他年年賺錢，特別致贈象徵股市明燈的一組燈泡給中菲行董事長錢堯懷。

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今日股東會改選新的董事會成員包括：董事長錢文莉；龍翰興業公司，代表人為中菲行執行長施振昇；瑞晟投資公司，代表人為中菲行空運總裁邱鈞榮先生；貿華投資公司，代表人為中國航運董事長彭士孝；獨立董事錢蔭範，他曾任東鹼公司董事長；獨立董事何志明，何為香港及英國律師，香港卓黃紀律師事務所顧問律師；獨立董事竺家正，為合昌國際物流及合盛航空服務有限公司負責人。



卸任董事長錢堯懷將中菲行國際物流集團公司經營的重任，傳承給新任董事長錢文莉及執行長施振昇。



中菲行成立於1971年7月15日，歷經52載有餘，在全球17個國家及地區設立超過150個行銷服務通路，加上75個海外策略夥伴，且具有自行開發建構的數位物流服務平台Dimerco Value Plus SystemR，提供無遠弗屆的國際物流海空陸鐵運輸服務，更具有全球財務管理制度及管理能力，長期經營的航空及船公司的夥伴關係，有效的專業團隊及近年強化的數位行銷，建立了專業的數位行銷國際物流服務管理的團隊。值此時機，為世代傳承，公司表示，依錢文莉及施振昇優異的經營能力及創新思維，定能百尺竿頭更上層樓。



中菲行去年營收220.42億元，稅後淨利為10.23億元，EPS7.24元，相較因為疫情造成運輸市場狀況特別異常的前一年度，分別減少6.5%、59.7%及61.3%，而相較於疫情前的2019年的營業額、稅後淨利及每股盈餘則分別增加23.8%、153.6%及126.3%。

▲左姓資深股東送代表股市明燈的燈泡一組給中菲行董事長錢堯懷。（圖／記者張佩芬攝）

錢堯懷在股東會上指出，公司自2001年股票掛牌至今，營運表現有一定成果，攬貨業是輕資產行業，腦力激盪很多，有努力就有一定成果，今年世界非常動盪，紅海危機解決不了，美國政府又對中國加徵關稅，造成市場艙位非常緊張，公司實體通路、虛擬通路與數位化都做得非常完整，有信心提供客戶完善服務。

錢堯懷特別提到公司財務長陳靜姬非常關注匯率變動，保障公司資產，執行長施振昇上任後親自主持各場國際標，表現良好。

中菲行今年第一季集團營業額為56.31億元，年增加3.9%，稅後淨利為2.23億元，年減少15.9%，季增12.6%，EPS1.58元，年減16.8%，季增14.5%。

公司除了強化營業獲利能力，中菲行長期以來重視客戶的品質，慎重的篩選優質的客戶，確實做好應收帳款的管控，藉由優良的財務管理能力，致力於維護優質財務結構，2023年底的流動比率高達2.7，大幅優於同業一般水平，而年底現金47.8億元，相較於淨值59.4億元，呈現極為優異的流動性及償債能力，同時固定資產只佔淨值9.2%，充分表現了輕資產物流服務業者的靈活及彈性，而負債總額佔總資產的33.1%， 顯示健康、穩健的財務結構。