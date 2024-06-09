ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

百年創新導入AI「台灣扮關鍵角色」　IFA總裁：台德是好夥伴

▲德國經濟辦事處與IFA Management聯手舉辦亞洲唯一「IFA百年創新趨勢發布會」。（圖／記者楊絡懸攝）

▲德國經濟辦事處與IFA Management聯手舉辦亞洲唯一「IFA百年創新趨勢發布會」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

全球規模最大、最具指標性的柏林消費電子展（IFA Berlin）即將於今年9月6日至10日在德國柏林開幕。IFA總裁林德納表示，「我們開啟了新篇章，實現『為所有人創新』。AI已是未來不可或缺的一環，我們認為，台灣是與我們一同迎接這新時代的完美夥伴。」

德國經濟辦事處與IFA Management聯手舉辦亞洲唯一「IFA百年創新趨勢發布會」，此次展會不僅是百年慶典、科技產業的盛事，更是創新科技的全球焦點，特別邀請IFA總裁林德納（Leif-Erik Lindner）與執行董事科斯洛夫斯基（Dirk Koslowski）來台，預告今年即將在柏林展出的科技亮點與趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

德國經濟辦事處暨商務代理處長楊海諾表示，柏林消費電子展會是促進台德貿易的關鍵平台，特別是台灣在AI的發展上扮有關鍵角色，台德兩地的密切合作，將對未來AI發展與新創運用，創造無限的可能。

根據資料顯示，2023年，IFA吸引來自49個國家的2,285家企業參展，以及來自138個國家超過18萬名訪客，預計將有超過8成的參觀者預計將在今年重返展會。

IFA今年規劃10大展區主題，包括家庭娛樂、電腦與遊戲、家用電器、攝影、影像與內容創作、智慧家庭、健身與數位健康、通訊與連接性、IFA Next、音響和移動科技，突顯IFA作為科技趨勢領導者的地位。

▲IFA總裁林德納（Leif-Erik Lindner）表示，「台灣是與我們一同迎接這新時代的完美夥伴。」（圖／記者楊絡懸攝）

▲IFA總裁林德納（Leif-Erik Lindner）表示，「台灣是與我們一同迎接這新時代的完美夥伴。」（圖／記者楊絡懸攝）

今年IFA適逢100周年，主辦單位也特別規劃一個覆蓋整座柏林城市的「100 Moments」活動，包括期間限定、結合品牌體驗地的快閃展覽，讓IFA從會展中心擴大到整個柏林，並沉浸在IFA的百年慶典之中。

除此之外，隨著AI浪潮席捲全球，IFA也探討AI對家電與消費性電子產品在日常生活中的影響，並討論歐盟在全球AI法規制定中的關鍵角色，特別是AI演算法被應用在工業製造和醫療診斷等任務中，可能引發的倫理問題與相關監督解決方案。

其中，IFA主辦單位將與德國商報集團（Handelsblatt）將於9月9日共同主辦「IFA AI Summit人工智慧高峰會」，將討論AI的實際應用和前景，預期將吸引大量專業人士與產業領袖參加。

發布會上，也探討AI如何應用於不同領域，以及未來AI的發展可能。IPEVO愛比科技業務部客戶總監周志禹分享「AI Meeting Room」，提升遠端會議的品質，在AI的輔助下可生成會議記錄逐字稿，並可摘錄會議重點、代辦事項等。

TSGC鴻躉執行長洪嘉聰則提出，零廢棄、低碳排、無汙染的一站式全自動太陽能板回收設備PV Circulator，結合Vision AI、Auto ML、AIoT與Web3等智慧科技，實現全自動化拆解回收，來解決廢棄太陽能板造成的環境衝擊。

FaceHeart鉅怡智慧總經理張紹堯則分享，透過AI影像式生理資訊的「非接觸式量測軟體」FaceHeart Vitals，使用者能夠單憑一台平板、手機的攝影鏡頭，對準人臉拍攝，便可以連續性地量測心率、心律變異（HRV）度、血壓、血氧、壓力指數、呼吸頻率等6種生理訊號。

關鍵字： 科技AIIFA德國

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台電虧損若不補貼　中經院：電價漲幅上看50%

台電虧損若不補貼　中經院：電價漲幅上看50%

經長郭智輝在立法院答詢時提及不贊成以補貼方式彌補台電虧損，學者估計，若以漲電價的方式改善台電財務，「電價至少還要漲40%至50%」不過在行政院緩頰電價補貼目前僅郭智輝「個人意見」並非政策，市場也預期電價漲幅過大會衝擊物價，政策未必會允許台電讓電價飆漲50%。

2024-06-09 09:37
華航7／14直飛西雅圖　訂位率上看9成

華航7／14直飛西雅圖　訂位率上看9成

華航（2610）將於7／14重啟直飛西雅圖，初期每周飛航5班，目前首航訂位率已達8成，預計後續會攀升到9成；看好西雅圖聚集了微軟、亞馬遜等科技企業總部，加上轉機需求，後續需求持續看好。

2024-06-09 06:00
黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人　超車戴爾電腦董座

黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人　超車戴爾電腦董座

隨著AI大廠輝達（NVIDIA）公司市值飆破3兆美元，共同創辦人暨執行長黃仁勳身價也水漲船高飆破1061億美元（約新台幣3.42兆元），《彭博億萬富豪排行榜》指出，黃仁勳在全球富豪排行榜已升至13名，超車超越個人電腦先驅、戴爾電腦董事長Michael Dell，距離擠進前十強又更進一步。

2024-06-09 00:01
老黃報名牌！　2檔ETF「含勳量高」今年噴3成

老黃報名牌！　2檔ETF「含勳量高」今年噴3成

輝達執行長黃仁勳為COMPUTEX（台北國際電腦展）發表演講，身後秀出台灣地圖及供應鏈夥伴，將現場氣氛帶到最高點；老黃這招直接報牌舉動，也讓台股投資人嗨翻天，43家供應鏈成為眾所矚目焦點，但如何投資，才能在行情高檔下聰明賺到AI財？

2024-06-09 08:24
恩智浦攜ZF開發碳化矽牽引逆變器　助推電動車動力系統發展

恩智浦攜ZF開發碳化矽牽引逆變器　助推電動車動力系統發展

車用半導體大廠恩智浦半導體宣布與電動車領域全球領導者德國ZF集團攜手合作，針對電動車開發下一代以碳化矽為基礎的牽引逆變器解決方案。透過運用恩智浦先進GD316x高壓隔離式閘極驅動器，這些解決方案旨在加速800-V和碳化矽功率元件的採用。GD316x產品系列可以實現安全、高效率以及高效能的牽引逆變器，可以延長電動車續航里程，減少充電次數，同時降低OEM廠商的系統級成本。

2024-06-09 06:00
地中海榮耀號在基隆載5400名旅客出港　創該輪在亞洲載客紀錄

地中海榮耀號在基隆載5400名旅客出港　創該輪在亞洲載客紀錄

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號(MSC Bellissima) 6/7至6/8靠泊基隆港在港跨夜，於今(8)晚7時搭載5400位旅客出港，創該輪在亞洲載客紀錄，超越先前在上海、東京、橫濱等港口營運實績。該輪最大載客量是5686人，今日載客率近95%。

2024-06-08 23:10
德翔新造船有做甲醇燃料預留　降低後續綠色燃料改裝成本

德翔新造船有做甲醇燃料預留　降低後續綠色燃料改裝成本

德翔海運本月6日向中國船舶集團旗下上海外高橋造船廠有限公司正式簽約訂造的2艘1.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船，有做甲醇燃料預留(READY)，將可降低後續綠色燃料改裝成本。而就在一周前，新加坡X-PRESS公司與外高橋造船廠簽約訂造的4艘1,1萬箱貨櫃船，也是做了甲醇燃料預留。

2024-06-08 19:15
人類天賦的潛水能力　台灣自由潛水人口達9萬人

人類天賦的潛水能力　台灣自由潛水人口達9萬人

近年來台灣自由潛水活動快速成長，外媒報導已有9萬多人參與（Yu, 2023）；與水肺潛水需要攜帶呼吸裝備下水不同，自由潛水泛指所有主觀上會需要進行閉氣的水域活動，包含各種水下休閒與競技運動。基於風險的考量，學習這項運動都建議應該要考取專業證照。

2024-06-08 16:13
輝達擠下微軟成「500強最佳領導公司」　關鍵在黃仁勳

輝達擠下微軟成「500強最佳領導公司」　關鍵在黃仁勳

美國商業雜誌《財星》（Fortune）公布500強最佳領導公司（Fortune 500’s best-led company），輝達（NVIDIA）連續2年擊敗多年位居榜首的微軟（Microsoft）奪下第一，而最關鍵原因是執行長黃仁勳傑出領導力。

2024-06-08 14:30
囤房稅2.0下月上路　1招可享房屋稅優惠稅率

囤房稅2.0下月上路　1招可享房屋稅優惠稅率

「囤房稅2.0」即將於7月上路，明年5月正式開徵，自住房屋想要享有優惠稅率，記得本人、配偶或直系親屬需辦理戶籍登記。

2024-06-08 13:17

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳家多輛跑車　輝達工程師曝回憶

老黃報名牌！　2檔ETF「含勳量高」今年噴3成

黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人　超車戴爾電腦董座

黃仁勳離台最後簽名　松機小編曝現場

貨櫃三雄除息接力起跑　萬海6／13打頭陣、陽明壓軸

地中海榮耀號在基隆載5400名旅客出港　創該輪在亞洲載客紀錄

囤房稅2.0下月上路　1招可享房屋稅優惠稅率

台電虧損若不補貼　中經院：電價漲幅上看50%

華航7／14直飛西雅圖　訂位率上看9成

景氣熱絡時存0050、006208很虧？網推1買法

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366