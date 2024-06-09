百年創新導入AI「台灣扮關鍵角色」　IFA總裁：台德是好夥伴

▲德國經濟辦事處與IFA Management聯手舉辦亞洲唯一「IFA百年創新趨勢發布會」。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

全球規模最大、最具指標性的柏林消費電子展（IFA Berlin）即將於今年9月6日至10日在德國柏林開幕。IFA總裁林德納表示，「我們開啟了新篇章，實現『為所有人創新』。AI已是未來不可或缺的一環，我們認為，台灣是與我們一同迎接這新時代的完美夥伴。」

德國經濟辦事處與IFA Management聯手舉辦亞洲唯一「IFA百年創新趨勢發布會」，此次展會不僅是百年慶典、科技產業的盛事，更是創新科技的全球焦點，特別邀請IFA總裁林德納（Leif-Erik Lindner）與執行董事科斯洛夫斯基（Dirk Koslowski）來台，預告今年即將在柏林展出的科技亮點與趨勢。

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德國經濟辦事處暨商務代理處長楊海諾表示，柏林消費電子展會是促進台德貿易的關鍵平台，特別是台灣在AI的發展上扮有關鍵角色，台德兩地的密切合作，將對未來AI發展與新創運用，創造無限的可能。

根據資料顯示，2023年，IFA吸引來自49個國家的2,285家企業參展，以及來自138個國家超過18萬名訪客，預計將有超過8成的參觀者預計將在今年重返展會。

IFA今年規劃10大展區主題，包括家庭娛樂、電腦與遊戲、家用電器、攝影、影像與內容創作、智慧家庭、健身與數位健康、通訊與連接性、IFA Next、音響和移動科技，突顯IFA作為科技趨勢領導者的地位。

▲IFA總裁林德納（Leif-Erik Lindner）表示，「台灣是與我們一同迎接這新時代的完美夥伴。」（圖／記者楊絡懸攝）

今年IFA適逢100周年，主辦單位也特別規劃一個覆蓋整座柏林城市的「100 Moments」活動，包括期間限定、結合品牌體驗地的快閃展覽，讓IFA從會展中心擴大到整個柏林，並沉浸在IFA的百年慶典之中。

除此之外，隨著AI浪潮席捲全球，IFA也探討AI對家電與消費性電子產品在日常生活中的影響，並討論歐盟在全球AI法規制定中的關鍵角色，特別是AI演算法被應用在工業製造和醫療診斷等任務中，可能引發的倫理問題與相關監督解決方案。

其中，IFA主辦單位將與德國商報集團（Handelsblatt）將於9月9日共同主辦「IFA AI Summit人工智慧高峰會」，將討論AI的實際應用和前景，預期將吸引大量專業人士與產業領袖參加。

發布會上，也探討AI如何應用於不同領域，以及未來AI的發展可能。IPEVO愛比科技業務部客戶總監周志禹分享「AI Meeting Room」，提升遠端會議的品質，在AI的輔助下可生成會議記錄逐字稿，並可摘錄會議重點、代辦事項等。

TSGC鴻躉執行長洪嘉聰則提出，零廢棄、低碳排、無汙染的一站式全自動太陽能板回收設備PV Circulator，結合Vision AI、Auto ML、AIoT與Web3等智慧科技，實現全自動化拆解回收，來解決廢棄太陽能板造成的環境衝擊。

FaceHeart鉅怡智慧總經理張紹堯則分享，透過AI影像式生理資訊的「非接觸式量測軟體」FaceHeart Vitals，使用者能夠單憑一台平板、手機的攝影鏡頭，對準人臉拍攝，便可以連續性地量測心率、心律變異（HRV）度、血壓、血氧、壓力指數、呼吸頻率等6種生理訊號。