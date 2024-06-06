被黃仁勳名列AI地圖！台灣新創HOMEE AI「下一站進攻北美市場」

▲HOMEE AI（睿締國際科技）名列輝達（NVIDIA）AI地圖所列台灣企業之一，LOGO在第五排左一。（圖／HOMEE AI提供）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前演講時，點名了許多台廠及合作大學，其中，數家新創公司及加速器也在榜上，像是專精空間運算的「HOMEE AI」（睿締國際科技），在台北國際電腦展（COMPUTEX）展示3D的AI空間設計技術與實體家具，也受到大批民眾關注。

以全球首個3D AI室內設計師聞名、專精空間運算的AI軟體公司HOMEE AI，已經是輝達新創鏈結計畫（NVIDIA Inception）的成員，近日更因登上黃仁勳AI地圖，引發熱烈關注。

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「我們透過3D環境結合LLMs（大型語言模型）創造出具空間智慧的AI技術，不單協助設計室內空間，更驅動到建築 AI。」HOMEE AI執行長杜宇威介紹，從產業出發，前進到技術端，希望用AI技術幫助產業與消費者，「新創產業，就是台灣護國神山的一份子。」

▲HOMEE AI創辦人暨執行長杜宇威。（圖／HOMEE AI提供）

在COMPUTEX的「新創展區InnoVEX」上，HOMEE AI展示 3D AI空間設計技術與實體家具，吸引海內外企業參訪交流，期間更獲得總統賴清德的鼓勵。杜宇威表示，感謝政府持續關注新創生態，挹注多元資源，扶植企業成長，期望為空間產業導入AI創新應用，目標迎向國際市場，向世界展現台灣優質軟體技術實力。

杜宇威說，HOMEE AI正引領空間運算產業革命，透過AI技術大幅提升空間設計效率，並延伸應用多元行業，提供全面AI解決方案，期待能為家庭與企業提供更好的空間設計服務，將從生活和工作空間作為起跑點。

他也透露，目前已有多家國際先進的房地產、建築企業和家裝公司簽訂合約，儘管產品開發與推動需要時間，HOMEE AI與合作夥伴及團隊持續快速前行，目標成為空間運算領域的重要參與者，為產業與世界帶來實質與積極的變化。

▲HOMEE CASA重現黃仁勳提及的「數位孿生」。（圖／HOMEE AI提供）

值得注意的是，HOMEE AI也在COMPUTEX上發布全新國際服務「HOMEE CASA」，結合3D、LLMs（大型語言模型）、Agent Swarm、3D Gaussian Splatting（高斯潑濺法）等技術，重現黃仁勳提及的「數位孿生」。

也就是說，民眾可以先在「HOMEE CASA」體驗相關的設計，再購買喜愛的家具，「一站就能滿足所有需求」，透過與AI對話，獲得個性化空間布置，還可指定家具類型、色系、預算、材質、風格等條件，AI將因應民眾需求來提供符合條件的家具推薦。

據了解，HOMEE AI以台灣市場為基礎，接著要海外拓展，第一站鎖定北美市場。

▲總統賴清德與HOMEE AI團隊合影。（圖／HOMEE AI提供）