御頂股東會紀念品來了　2萬名股東可領4張品牌優惠券

▲御頂股東會紀念品送4張優惠券。（圖／公司提供）

記者廖婕妤／台北報導

國內連鎖宴會業者御頂（3522）今年股東會將於6／27舉行，今年股東人數突破2萬人，創歷史新高，今（6）日公布股東會紀念品，包含旗下品牌餐飲9折優惠券、烘焙商品50元商品折價券，以及旅遊商品抵用券500元共2張。御頂對今年展望持審慎樂觀態度，公司看好疫情解封前後觀光產業復甦力道，並跨足旅遊及飯店管理市場。

御頂表示，為感謝股東們的長期支持，公司將提供旗下餐飲、烘焙及旅遊品牌全系列商品優惠券，作為本次股東會紀念品。其中在餐飲部分，公司今年將提供御頂國際集團旗下餐飲品牌9折優惠券1張，適用於晶宴會館、頂鮮台南擔仔麵、晶粵軒烤鴨餐廳、晶匯點港式飲茶、晶饗匯包廂餐飲等，單筆金額（含服務費）可享9折優惠。

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在烘焙連鎖店方面，公司將提供50元商品折價券，適用於御頂國際集團旗下品牌北海道蛋糕屋、塩パン手作麵包本舖。單筆消費滿200元即可抵用乙張；在旅遊平台方面，今年提供每位股東2張500元旅遊商品抵用券，適用於御頂國際集團旗下品牌御義旅行社（驚艷假期），單筆消費滿1萬元即可抵用乙張。

御頂股東會將於6／27舉行，目前進入停止過戶期間，開會通知書已寄出，股東可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，或親自出席股東會領取，也可憑電子投票畫面至台兆豐證券股務代理本部兌領。持股未滿1,000股的零股股東，可憑開會通知書至受託代理人兆豐證券股務代理本部領取紀念品，或需親自出席股東會領取，也可參與電子投票後至兆豐證券股務代理本部兌領。

御頂表示，在新團隊積極調整營運模式，提升宴會餐廳坪效，及拓展連鎖品牌的策略下，公司今年前4月合併營收為3.4億元，年增28.46％；Q1合併營收為3.03億元，年增37.5％，稅後淨利為2269.5萬元，年增1110.4%，EPS為0.28元。

御頂指出，集團規劃在Q2進行宴會廳的裝修與更新，營收暫時會受到影響，預計在Q3裝修完畢後，會大幅增加宴會場地的競爭力，有助於未來營收成長；集團已敦聘專業品牌發展經理人重新制定集團品牌規劃，目前正積極著手規劃連鎖餐飲品牌，將為集團注入新營收成長動能，後續在多角化經營策略的支持下，預期今年整體營收及獲利表現可望明顯改善。