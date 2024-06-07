大立光林恩平不當省話一哥「火力全開轟德商」　怒嗆列拒往戶

▲大立光董事長林恩平今日難得火力全開，一改過去老實樹省話一哥形象。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台中報導

手機鏡頭大廠大立光（3008）今日舉行股東會，董事長林恩平會後也首次對外完整還原和德商MVTec的侵權糾紛，不過有別於過去林恩平「省話一哥」、「老實樹」形象，今日重砲回擊德商，怒嗆「這家以後絕對是拒絕往來戶，這樣誰還敢跟他做生意」，更點名德商CEO閒到可以跑來公司前舉牌，卻不願意走司法途徑解決，他個人認為這樣的公司很有問題。

林恩平還原整個侵權案始末，表示公司和這間德商MVTec購買其HALCON軟體，彼此合作已經超過十年，這個軟體主要應用於產線最後QC的部分，原本過去都是用人力檢查，但由於客戶要求，因此改用軟體檢查，過去已經購買數千套軟體。

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林恩平說，他去年開始第一次收到對方來信，一開始就指名用外交和媒體力量拿錢，這時候就覺得他們是不正常廠商，之後就開始進行內部調查，發現同仁有無心之失，他也相信是無心的，因為他們沒有動機做這件事，如果他們被監管到，KPI會受損。

林恩平也說，後來有見對方總經理，也有交換資訊，所以他們說他們都不知情，這點是說謊，地檢署也有反駁，林恩平更說，他是有點誇大自己軟體的功能，也收到幾次恐嚇信，大概有三四次，這個部分已經提告，這家公司他個人感覺，如果是走正道公司，就應該相信司法，他也可以尋求司法，看公司利益受損多大，這點大立光跑不掉，法院判賠多少也不可能不賠，而不是透過其他方式想獅子大開口多拿，這點是不可能接受的。

外界也關心，若對方堅持要繼續鬧，大立光如何因應，林恩平簡短表示，就是「不理他」，目前相關軟體也在汰換中，原本想說對方有善意解決，就可以多買幾套，但他這樣鬧，「這家以後絕對是拒絕往來戶，這樣誰還敢跟他做生意」。說到這裡，林恩平展露少見重炮火力，怒嗆「你們如果有機會見到對方CEO，這麼閒還有空過來舉牌，我個人認為，這公司一定很有問題」。

林恩平也喊話，「如果有別的公司感到有威脅感，可以來跟大立光問看看，有另一家又便宜又好用，但現在不能講，歡迎同業來問」，林恩平說，他如果不要出怪招，不要舉牌、媒體放話、寫恐嚇信，這種爭議通常都是會協調講一講，但法院開的協調會，他也不願意參加，這代表他本來就不是設定正常路徑來解決。