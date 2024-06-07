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單純想請假「為何主管要問原因？」　過來人吐真心話：但我不會擋

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲主管都會詢問請假原因。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有時請假未必有什麼原因，也可能是純粹不想上班，或只是想把假請光。近日有網友發文表示，她主管很喜歡追問請假原因，甚至還會酸她常常出去玩，為什麼請假時，主管一定要問原因呢？貼文曝光後，掀起網友討論。

有網友在Dcard上，以「為啥請假主管一定要問原因」為標題發文，提到她出社會後，遇到的主管都很喜歡追問請假原因，如果是出去玩倒是無妨，但她有時請假是為了去面試，就得想辦法編出其他理由。

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原PO也說，她也有過單純想把假請光、出去玩的經驗，而主管就會酸她常常出去玩。她坦言自己真的很羨慕朋友的主管不會追問原因，她實在不想讓主管了解她的私生活。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我一律回答私事不方便說」、「請特休嗎？隨便主管怎麼講，那是你的權益」、「一律回答：嗯，有事」、「休假原因我都打法定特休」、「我也覺得公司很愛問，想打哈哈過去，但他們硬要問到底」、「我們公司的文化都不過問欸」、「換工作，我們公司也都不問，只有跟我們提醒說，特休要記得請才有旅遊補助」。

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

也有網友分享，「我都是跟同仁說『請特休是你的權益，你們請假我完全不會問你們要幹嘛，但我歡迎各位跟我分享你的生活。』我是覺得身為主管無論是出於關心還是什麼，詢問請假理由都會造成同仁的壓力」。

不過也有網友則說，「我一直以來都會請同仁讓我知道請假原因，但我從來不會擋，就算是去玩也一樣，我還支持他們出國。會這樣做是因為，有時候家庭因素、身體狀況之類的事情，如果會影響到工作，我會做適當的調整」。

根據勞基法，勞工若因婚、喪、疾病或其他正當事由得請假。另針對特別假日，原則上由勞工排定，「但雇主基於企業經營上之急迫需求或勞工因個人因素，得與他方協商調整」。

關鍵字： 請假主管Dcard

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