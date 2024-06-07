ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

陽明守護生物多樣性　船舶減速護藍鯨、支持珊瑚復育

▲陽明海運員工參與珊瑚嫁接，協助海洋生態系統恢復生機。（圖／陽明提供）

▲陽明海運員工參與珊瑚嫁接，協助海洋生態系統恢復生機。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運呼應聯合國SDG 14保護及維護海洋資源之目標，長期參與美國國家海洋暨大氣管理局(NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration)所主導保護藍鯨船舶減速計畫(Protecting Blue Whales & Blue Skies Program)，於今年5月第3度榮獲最高殊榮藍寶石獎肯定。

陽明同時也秉持與海洋共生共榮理念，自2023年起與國立海洋科技博物館合作珊瑚復育計畫，已在一年內培育16種計1,064株珊瑚苗，期待於未來可發揮增加海洋生物棲所與涵養海洋生物多樣韌性之長期目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海洋為生命之起源，每年6月8日為世界海洋日，今年度聯合國以「喚醒新深度Awaken New Depths」為海洋日主軸，呼籲人類對海洋有更深層的關注及更深入的守護，恢復海洋原有生命力。

而陽明海運以海上貨櫃運輸為本業，對於海洋資源守護不遺餘力，同時也響應近年以自然為本之永續推動趨勢，近期經董事會通過「維護生物多樣性暨零毀林承諾」，透過由內而外的環境衝擊減緩策略，包含船舶行經敏感海域之主動減速與支持珊瑚復育計畫等，一同支持與響應生態環境保護並提升生態保護意識，以確保全球生物多樣性的完整與永續。

陽明船隊自2016年起加入保護藍鯨船舶減速計畫，於美國加州沿海航行時，自主降低船舶速度至每小時10節或以下，以減少船舶撞擊瀕危鯨魚的風險，並降低氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)等有害氣體排放與水下噪音干擾，還給藍鯨合適生存的棲地環境，並減少溫室效應帶來的衝擊。陽明海運船隊積極守護海洋生態之作為分別於2020年、2022年、與2023年度獲頒最高等級藍寶石獎殊榮。

此外，在氣候變遷與人為活動干擾下，全球珊瑚礁生態系面臨衰敗的危機，而除了以降低溫室氣體排放減緩暖化對於珊瑚礁影響外，透過人為的珊瑚復育行動重建野外珊瑚族群數量，亦屬全球氣候行動方案之一。

陽明海運基於促進海洋生態永續的目標，自2023年起攜手海科館展開珊瑚復育計畫，除了在海科館潮境海洋中心建置2座繁養殖缸硬體設備外，並有陽明海運87位員工參與珊瑚嫁接活動，陸續培育16種約1,064株珊瑚苗，而最早培育的珊瑚苗也增加高達原本一半的體型，增加移植回海域成長之成功機率，希望以長期之復育行動協助海洋生態系統恢復生機。

陽明海運「取之於海洋、用之於海洋」，陸續於日常營運及船舶管理融入環境永續政策，致力於保護海洋生態與減少溫室氣體排放，未來也將持續以實際行動投入企業資源於生物多樣性議題，落實企業永續發展藍圖。

關鍵字： 陽明守護生物多樣性船舶減速護藍鯨珊瑚復育

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電5月營收2296億元創同期新高　月減2.7%、年增3成

台積電5月營收2296億元創同期新高　月減2.7%、年增3成

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公佈 2024 年 5 月營收報告。台積電2024 年 5 月合併營收約為新台幣 2,296 億 2,000 萬元，創同期新高，較上月減少了 2.7%，較去年同期增加了 30.1%。

2024-06-07 13:46
人才被搶光！大立光林恩平喊話　「覺得台積電太操的可以來」

人才被搶光！大立光林恩平喊話　「覺得台積電太操的可以來」

手機鏡頭大廠大立光（3008）今日舉行股東會，董事長林恩平談到談到人才問題，表示人才其實都很缺，因為都被台積電搶走了，更喊話「覺得台積電太操的，可以考慮來大立光」。

2024-06-07 11:21
晶片大廠正瞄準台灣「設點、搶人才」　緯穎董座洪麗寗吐心聲

晶片大廠正瞄準台灣「設點、搶人才」　緯穎董座洪麗寗吐心聲

代工大廠緯創（3231）旗下緯穎（6669）位於台北市內湖區的新總部大樓，預計2027年完工。緯穎董事長洪麗寗7日受訪時表示，事實上兩家公司除了找合適的空間之外，還要找「有電的地方」，而未來如果輝達（NVIDIA）、超微（AMD）來台設廠開發半導體，整個產業都會連帶很大的虹吸效應，「這是一則以喜，一則以憂。」

2024-06-07 14:10
抽中爽賺7.3萬元！散熱廠「力致」申購價出爐　報酬率59%

抽中爽賺7.3萬元！散熱廠「力致」申購價出爐　報酬率59%

證交所公告，散熱廠力致（3483）近期辦理上櫃增資，投資人可以參與申購，如果抽中的話，最高價差達7萬3,000元，直接爽領大紅包。

2024-06-07 06:00
黃仁勳颳AI旋風　大立光林恩平苦笑「看得到分不到」

黃仁勳颳AI旋風　大立光林恩平苦笑「看得到分不到」

手機鏡頭大廠大立光（3008）今日舉行股東會，董事長林恩平談到近日黃仁勳旋風，他苦笑表示，「黃仁勳，我們是唯一分不到的，看得到但分不到」，更自嘲大立光連輝達H100算力都用不完，難得幽默也讓現場媒體笑聲不斷。

2024-06-07 11:13
輝達傳涉AI壟斷遭調查　陸行之憂台積電被拖下水

輝達傳涉AI壟斷遭調查　陸行之憂台積電被拖下水

美國監管機構傳出將針對輝達（NVIDIA）等三巨頭 進行反壟斷調查，知名半導體分析師陸行之在臉書撰文憂心台積電（2330）是否會被拖下水，希望台積電法遵部門能謹慎應對。

2024-06-07 12:46
端午3天連假！　這天出勤「薪水拿最多」

端午3天連假！　這天出勤「薪水拿最多」

端午連假即將到來，有人規劃出遊放鬆、有人在家等午時立蛋，但也有勞工朋友持續堅守崗位，勞動部提醒，端午節（6／10）為國定假日，依勞基法規定，雇主應給予勞工休假，當日工資照給；雇主若徵得勞工同意在端午節當天出勤，工資應依法加倍發給；至於端午節如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假。

2024-06-07 06:00
黃仁勳擬出售輝達60萬股　估可套現逾7億美元

黃仁勳擬出售輝達60萬股　估可套現逾7億美元

輝達（NVIDIA）在美股6日雖收跌，但盤中一度創下1255.87美元歷史新高，在股價走高之際，美國證券交易委員會（SEC）申報文件顯示，NVIDIA執行長黃仁勳計劃將在明（2025）年3月31日之前出售至多60萬股NVIDIA股票，套現約逾7億美元。

2024-06-07 10:12
不信邪！輝達今年飆漲逾140%　空頭規模接近蘋果和特斯拉之和

不信邪！輝達今年飆漲逾140%　空頭規模接近蘋果和特斯拉之和

AI 晶片霸主輝達（NVIDIA）在美股6日收跌，但統計今年5個多月時間股價就飆漲140%， 頻創歷史新高價，但卻引來不信邪空頭部位，輝達空頭規模接近蘋果和特斯拉之和。

2024-06-07 11:47
快加油！　下周汽、柴油擬各調漲0.1元

快加油！　下周汽、柴油擬各調漲0.1元

中美兩國5月製造業景氣均陷萎縮，加上OPEC+10月起逐步取消額外減產，預計國際油價將會回落，不過國內油價下周預計將調漲 汽、柴油每公升擬調漲0.1元。

2024-06-07 11:00

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳帶妻兒吃台菜　直言投資台灣最擔心「電力」

傳產小開家族事業崩盤　「牛排教父」助力稱霸

黃仁勳擬出售輝達60萬股　估可套現逾7億美元

50萬「買輝達還是台積電」　內行曝2大狀況：扛得住嗎

黃仁勳笑喊：今年還會再來「我沒有話要說了」

暑假旅遊夯！訂房到海外消費星展都加碼！筆筆再抽RIMOWA行李箱

抽中爽賺7.3萬元！散熱廠「力致」申購價出爐

即／威力彩「頭獎3億」號碼來了

星展everyday威士御璽卡！　10倍紅利點數

什麼工作快被AI取代？網點名「這職業」很有感

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366