陽明守護生物多樣性　船舶減速護藍鯨、支持珊瑚復育

▲陽明海運員工參與珊瑚嫁接，協助海洋生態系統恢復生機。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運呼應聯合國SDG 14保護及維護海洋資源之目標，長期參與美國國家海洋暨大氣管理局(NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration)所主導保護藍鯨船舶減速計畫(Protecting Blue Whales & Blue Skies Program)，於今年5月第3度榮獲最高殊榮藍寶石獎肯定。

陽明同時也秉持與海洋共生共榮理念，自2023年起與國立海洋科技博物館合作珊瑚復育計畫，已在一年內培育16種計1,064株珊瑚苗，期待於未來可發揮增加海洋生物棲所與涵養海洋生物多樣韌性之長期目標。

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海洋為生命之起源，每年6月8日為世界海洋日，今年度聯合國以「喚醒新深度Awaken New Depths」為海洋日主軸，呼籲人類對海洋有更深層的關注及更深入的守護，恢復海洋原有生命力。

而陽明海運以海上貨櫃運輸為本業，對於海洋資源守護不遺餘力，同時也響應近年以自然為本之永續推動趨勢，近期經董事會通過「維護生物多樣性暨零毀林承諾」，透過由內而外的環境衝擊減緩策略，包含船舶行經敏感海域之主動減速與支持珊瑚復育計畫等，一同支持與響應生態環境保護並提升生態保護意識，以確保全球生物多樣性的完整與永續。

陽明船隊自2016年起加入保護藍鯨船舶減速計畫，於美國加州沿海航行時，自主降低船舶速度至每小時10節或以下，以減少船舶撞擊瀕危鯨魚的風險，並降低氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)等有害氣體排放與水下噪音干擾，還給藍鯨合適生存的棲地環境，並減少溫室效應帶來的衝擊。陽明海運船隊積極守護海洋生態之作為分別於2020年、2022年、與2023年度獲頒最高等級藍寶石獎殊榮。

此外，在氣候變遷與人為活動干擾下，全球珊瑚礁生態系面臨衰敗的危機，而除了以降低溫室氣體排放減緩暖化對於珊瑚礁影響外，透過人為的珊瑚復育行動重建野外珊瑚族群數量，亦屬全球氣候行動方案之一。

陽明海運基於促進海洋生態永續的目標，自2023年起攜手海科館展開珊瑚復育計畫，除了在海科館潮境海洋中心建置2座繁養殖缸硬體設備外，並有陽明海運87位員工參與珊瑚嫁接活動，陸續培育16種約1,064株珊瑚苗，而最早培育的珊瑚苗也增加高達原本一半的體型，增加移植回海域成長之成功機率，希望以長期之復育行動協助海洋生態系統恢復生機。

陽明海運「取之於海洋、用之於海洋」，陸續於日常營運及船舶管理融入環境永續政策，致力於保護海洋生態與減少溫室氣體排放，未來也將持續以實際行動投入企業資源於生物多樣性議題，落實企業永續發展藍圖。