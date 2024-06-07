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艾立運能透過跨行車共配平台　將運力從一百台提高到近四百台

▲艾立運能以科技賦能提供提供B2B貨運服務及軟硬體整合物流解決方案。（圖／艾立運能）

▲艾立運能以科技賦能提供提供B2B貨運服務及軟硬體整合物流解決方案。（圖／艾立運能）

記者張佩芬／台北報導

由國泰集團少主蔡宗翰打造的艾立運能，採取數位化管理，透過跨行車共配平台，以「訂單及運輸管理系統-orbit」，已經募集超50家運輸夥伴，讓公司除了自有1百車隊，還多了近300台可調度的貨車，原本僅是配合關係企業永聯物流開發的業務，目前已經有一半是新開發的業務。

公司方面指出，一般來說合作車行不會是固定哪幾台提供使用，而是固定合作後會了解彼此在不同時期的運輸狀況，並保留這個「運能」給到合作夥伴，所以車子的絕對數量可能也不太固定，而是以總體運量最高可達到300-400台的「運量」來計算，例如原是運送冰品的車行，在非夏日的淡季，可調度的運力就會提高。

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成立於2018年11月的艾立運能，是一家科技賦能的物流運輸服務提供商，提供B2B貨運服務及軟硬體整合物流解決方案。主要服務涵蓋第一哩路和中間哩路貨物運輸，客戶包括零食及冷鏈食品製造商、大型日用品牌、連鎖通路、家電、高單價酒類等。

該公司擁有由物流業資深營運、新創互聯網及外商科技背景成員所組成的混血團隊，在豐富的物流執行經驗基礎上，運用系統開發、軟硬體整合、AI應用、數據分析能力，提供通路統倉共配、倉運整合流程再造，以及冷鏈低碳綠色運輸等創新服務，協助客戶邁向數位化與淨零轉型，並提升物流靈活度和效率。

公司已於2022年完成A輪募資，投資人包括聯訊創投、新光三越、中興巴士集團旗下指南客運與淡水客運，永聯物流開發則擁有一成股份。

艾立物流指出，台灣物流產業需求持續上升，年產值達千億級，根據財政部資料統計，2023年台灣陸上貨運市場營業額超過3300億元，近年由於消費行為改變所帶動的線上線下全通路購物，改變了商品流通方式，加上連鎖零售通路建置大型物流中心風潮興起，市場對於B2B 的運輸需求及條件也與過去不同，更需思考如何提升物流運輸的效率及靈活度。

而目前台灣物流面臨產業破碎化、人力短缺、投資減少困境，台灣的運輸業者約有超過5000家，有別於大型宅配公司，提供第一哩路(廠到倉)及中間哩路(倉到零售通路門店)的B2B運輸業者，大小及量體規模不一，業態整體相對破碎化，市場也由於成本連年升高、勞動力下降議題而須待整合。

艾立運能以物流業資深營運、新創互聯網及外商科技背景成員所組成的混血團隊，以運輸為核心，持續在第一線發掘痛點，再透過多達20人的數據及科技團隊研發應用工具及系統開發，協助客戶優化物流流程，提升供應鏈的效率及韌性。

截至2023年，艾立運能已擁有100輛不同噸數的貨車(包含5噸、9.5噸、26噸、35噸貨櫃車26台)可滿足第一哩路與中間哩路的跨產業、多溫層的運輸需求，合作車行達50家以上。另外，也持續提供如通路統倉共配、流程再造顧問諮詢以及低碳運輸規劃等不同創新服務，持續擴大業務。去年該公司營收年增43%，與2019年相比成長9倍。

艾立運能也將AI應用帶入物流業，嘗試將繁瑣的營運作業以自動化流程完成，藉以提高人員的生產力與價值。例如，艾立運能開發AI數位回單工具，透過整合軟硬體及AI語意辨識，輕鬆將紙本單據數位化且完成自動雲端歸檔，協助第一線人員在處理結算運輸帳務單據時效率提升10倍，透過自動化流程，訓練作業人員的時間更能大幅縮短，有效提升作業效率。另一方面也可讓客戶即時掌握運輸單據回單狀態，達到更好的物流

關鍵字： 艾立運跨行車共配平台運力一百台提高到近四百台

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