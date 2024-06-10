輝達拆股僅「表面上」受影響！　外媒：背後巨大收益滾滾而來

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）拆股於6月7日盤後生效，美國時間周一（10日）將以調整後價格進行交易，市場對於拆股後看法不一，但外媒《財星》（FOURTUNE）卻認為，NVIDIA的股票分割很大程度上是「表面性的」影響，背後巨大的收益可能會繼續滾滾而來。

NVIDIA公司規劃，這次拆股將會以「1拆10」的比例進行股票分割。若以5日收盤價1,224.40美元計算，1拆10後美股價格大約120美元，股價顯得更加親民。

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分析師認為，拆股作業這對於改變該公司 3 兆美元的估值或其根本基本面幾乎沒有什麼作用，到目前為止，這些基本面讓投資者垂涎欲滴。

「你我都知道，股票分割只是表面現象，至少對現有股東來說是這樣，」資深科技投資者、軍事學院城堡商學院教授Paul Meeks說：「根據投資人關係慣例，輝達很清楚他們必須繼續向投資人丟一些骨頭」。

《財星》分析，很少有其他公司能像輝達那樣體現人工智慧擴散帶來的新的企業等級秩序。該公司的股價在過去5年中上漲了 3174%，光是去年就上漲了 218%。在其史詩般的發展過程中，輝達的市值飆升，超過了亞馬遜和 Alphabet 等公司。在進行 10 股拆股之前，該股的股價高達 1209 美元。

專門為人工智慧提供開發工具的新創公司 Fetch.ai 的執行長 Humayun Sheikh 表示，對於大多數投資者來說，這個價格可能太高了，尤其是分拆旨在吸引的散戶投資者。

Humayun Sheikh認為，NVIDIA股票分割使股票價格變得更便宜，從而擴大了投資者基礎，從而增強了輝達的吸引力。

專家認為，短線阻止輝達登頂的因素是整體經濟放緩，但Paul Meeks認為這種情況不太可能發生，市場預計美國為了避免經濟衰退，聯準會將在 2025 年初降低利率。

NVIDIA作為一家為人工智慧開發者提供所需的所有晶片和運算能力而壟斷市場的公司，其地位並沒有因為股票分割而改變。今年第一季NVIDIA銷售額年增 262%，達到 260 億美元，超出了華爾街本已很高的預期。