每年200萬人想進輝達！碩士生年薪640萬↑　「超硬面試過程」曝

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

輝達（NVDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，還宣布要加碼投資台灣，也讓不少人好奇輝達內部情況，一名在輝達任職的GPU工程師就透露，輝達的薪資制度非常簡單，一律都是給股票+底薪，如果是碩士生，有3-5年的工作經驗，跳槽到輝達，年薪高達20萬美金（約新台幣647萬元）。

YouTube頻道「保羅麥克風」近日邀請在NVIDIA的GPU工程師Rick，分享在美國德州奧斯汀辦公室的工作經驗，Rick透露，輝達的薪資制度非常簡單，一律都是給股票+底薪，沒有分紅，沒有績效獎金，即便是新鮮人也一樣，而且薪資多寡很大一部分取決於面試的表現，也會參考當地的薪資行情。

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Rick透露，輝達的分級制度，資歷從淺到深分為IC1到IC8，IC1為學士畢業、實習生，IC2為碩士畢業或是學士畢業，工作經驗1-2年、IC3則是博士畢業生，IC4-6則是資深工程師，不過新資會隨著每個人的工作內容、年資而有所不同。

保羅便提問，如果是碩士畢業，有3-5年工作經驗，跳槽到輝達，年薪有20萬美金，「可以這樣說嗎？」Rick則回答，「在加州或許有機會可以到」。另外，輝達一年有200萬人投履歷，但只會面試2萬人，經過約6輪的面試後，最終錄取1萬人，面試的內容都是技術性問題。

▲NVIDIA（輝達）一年收到200萬人的履歷。（圖／記者湯興漢攝）



Rick進一步指出，第一面先跟經理面試，接下來會有一連串3-4個電話面試，他也分享自身經驗，經理先面試，接下來是兩輪首面，然後複面會有4-5組的back to back。

Rick還分享跟黃仁勳開會的狀況，必須「上緊發條」，黃仁勳是一個非常技術性的人」，理解很多很底層、細節的東西，「如果你跟他開會，你就要有備而來，不要被他問倒」。Rick還透露，黃仁勳歡迎所有員工寄e-mail，說明自己今天完成了什麼事情，而黃仁勳每天至少會讀100封這樣的郵件。