端午節後變盤免驚！　法人：AI題材最少吃3年

▲法人認為，AI題材加持下台股不必擔心端午節後變盤。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股「資金集中化效益」明顯，台積電領軍的半導體供應鏈因輝達等AI巨擘規劃下世代產品路線至2026年，造就AI需求火紅，不畏端午節台股變盤。投信法人表示，投資人如果想完整掌握AI(伺服器、晶片、PC及手機)等4大零組件規格升級商機，最快方式是佈局半導體ETF，有AI趨勢神護體，中長線投資機會上看到2026年，「AI趨勢紅利開張最少吃三年」。

盤點近期半導體產業利多，包括次產業陸續回歸正常庫存回補周期，台北國際電腦展結束後全球長線AI需求持續火熱，台灣半導體供應鏈獲認可作為全球科技產業舉足輕重的供應地及新產業革命的中心，加上台積電營運前景亮麗，美系外資券商預估，台積電最快今年9月敲定明年價格，未來兩年內，3奈米平均售價預估將上漲11%，CoWoS看漲20%，權王日前宣布實施庫藏股，搭配產品漲價利多加持，直接為下半年甚至明年半導體產業大打強心針。

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新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峯表示，端午節過後，下半年AI壓軸大戲，以AI PC及AI手機兩大題材登上主秀大位，目前台股除AI伺服器、AI晶片持續備受關注外，由AI PC 和 AI手機所竄出的邊緣AI新商機來襲，有望為電子股下半年營運前景大添柴火，預料相關半導體族群具成長動力，股價基本面續航力強。

其中在AI PC方面，國內電子相關廠商預估，2024年的AI PC尚屬「試水溫」階段、2025年搭配2025年Window10退場，一旦AI PC提出更多的AI新應用，讓消費者有感升級，將直接帶動AI PC新換機潮的買氣大回籠，對於台灣半導體供應鏈來說，等於從2024下半年到2025年，有機會嘗到邊緣AI零組件規格升級的大行情。



而在AI手機方面，新光投信認為，WWDC蘋果開發者大會即將登場，市場預估蘋果將有機會發表AI 在相關設備上的嶄新功能，值得期待的是，未來i Phone手機加入AI元素後，勢必引燃iPhone 16等新系列手機迎來一波全新換機周期，目前已有外資券商預估，iPhone16系列預期換機比例將從15%成長至20%，也提供蘋果供應鏈及半導體相關廠商業績，迎來另一波新成長動能。

詹佳峯建議，全球AI長線趨勢不看淡，包括AI伺服器、AI晶片、AI PC、AI手機等四大題材，將帶動台灣半導體供應鏈不僅出現質的變化，有望為下半年業績吃上大補丸，為整體半導體類股的主升段行情持續升溫，半導體ETF股價將可望直接受惠而繼續衝高。

▲半導體ETF含息報酬表現，可點圖放大。（資料來源：CMoney，截至2024/6/7，新台幣計價、單位：含息報酬率%，註：上表採今年以來績效由高至低排序）

法人指出，若從最新績效表現來看，根據CMoney統計，今年台股從4/22波段低點起漲以來，5檔國內半導體ETF含息報酬表現皆贏過大盤，其中，表現最好的新光臺灣半導體30 ETF(00904)，同期間上漲16.28%排名第一、其次是兆豐台灣晶圓製造ETF (00913)、中信關鍵半導體ETF(00891)，分別上漲15.55%、15.26%。

如果觀察今年以來半導體ETF含息報酬表現，新光臺灣半導體30 ETF(00904)以上漲20.09%脫穎而出、群益半導體收益ETF(00927)上漲18.63%排名第二、兆豐台灣晶圓製造ETF (00913)漲18.45%名列第三，詹佳峯建議，台股投資人可以透過半導體市值型ETF一網打盡AI趨勢紅利，逢ETF股價拉回順勢進場撿便宜，掌握低接投資機會

日盛投信台股投資研究團隊也表示，台股仍以基本面為主，目前為止觀察，今年基本面還不錯，今年第一季財報表現，首季獲利合計達8,738.6億元，季增34.13%、年增45.37%，創下歷年同期第三高。

Computex 2024展落幕後，日盛投信認為，6月台股觀察焦點在於AI Server的整合方案、訂單、規格及出貨時程等；以及AI PC的新應用，包括AI語音、即時翻譯、AI家教、AI遊戲建議以及AI博弈建議等。Apple WWDC全球開發者大會預期發表與AI的連結，包括軟硬體的合作方案。

另外，6月13日FOMC會議發表利率看法，市場關注點陣圖以及今年是否有降息機會、6月27日美國總統候選人第一場電視辯論會登場，減稅、國防、外交等議題均值得關注。

法人預期，台股2024年度企業獲利預估可達新台幣3.4兆元，2025年後將進入復甦循環，獲利挑戰雙位成長。下半年將進入產業旺季，預期包括AI相關產業、手機將可見到拉貨，再加上美國大選年，股市通常上漲機率較高，長線台股多頭趨勢不變。

